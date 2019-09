Odonto Fashion Day 2019 acontece neste sábado (21) no Centro

Como dialogar melhor com as transformações sociais do mercado? Este é o questionamento que faz a 3ª edição do Odonto Fashion Day (OFD), que será realizado nesse sábado (21), das 9h às 18h, no Centro Cultural Solar Ferrão (Pelourinho). O evento, que tem ingressos de R$ 99 a R$199, inclui uma programação científica, com mais de 20 palestras e painéis, liderada apenas por mulheres (veja abaixo).

Organizado pelo Grupo Núcleo da Odontologia Contemporânea (NOC), presidido pela cirurgiã-dentista Josenita Nascimento, o OFG traz experiências em aprendizagem, entretenimento e negócios. Palestras, painéis, desfiles, pop up stores e shows se unem a um programa científico em sintonia com o mundo moderno e todo o espírito criativo e empreendedor da moda e da beleza. Nessa edição, o mote da campanha é "O Sorriso nos Une". “Acreditamos que em um mercado cada vez mais competitivo, é sempre bom lembrar que as conexões têm um poder transformador”, diz Josenita.

(Foto: Divulgação)

Desfile

Um dos pontos altos da programação do OFD é o já tradicional desfile de jalecos das marcas Dra. Cherie e Holi Coats, que será realizado no Hotel Histórico Pestana Convento do Carmo, a partir das 19h30, seguido do show de encerramento, com a cantora Margareth Menezes. Este ano, o evento ainda traz uma novidade: o desfile do estilista baiano Jefferson Ribeiro, com as peças da coleção ‘Bença’, apresentadas no Dragão Fashion, em Fortaleza, que abrirá a programação de moda. Com produção da stylist Tininha Viana, a ideia dos desfiles, cujos modelos são os próprios dentistas, é desmistificar o jaleco branco que, segundo estudos, é o responsável por impulsionar o medo que as pessoas têm de ir ao dentista.





Mulheres na liderança

Segundo Josenita, as mulheres são maioria na classe odontológica. Elas publicam artigos científicos na mesma proporção que os homens e representam o público que mais influencia na decisão de compra. No entanto, as grades científicas desses congressos continuam sendo majoritariamente formadas por homens. Para mudar esse cenário, o OFD criou uma programação científica formada apenas por mulheres.

Programação científica

AUDITÓRIO 1





HORÁRIOS PALESTRANTE TEMA 9:00-9:20 Paula Mathias - BA E o sorriso? Existe um look ideal para ele? 9:30-9:50 Thais Thomé e Maria Carolina Erhandt - RS Clareamento dental: você segue evidências ou moda? 10:00-10:20 Thais Thomé e Maria Carolina Erhandt - RS Clareamento dental: você segue evidências ou moda? 10:30-10:50 Andreia Brito - PE Estética do sorriso: meu protocolo para noivas 11:00-11:20 Anna Paula Greck - BA Odontologia Multidisciplinar, Complementar, Espetacular! 11:30-11:50 Isabel Rambob - EUA Ultrapassando fronteiras e ressignificando o sucesso 12:00-14:00 ALMOÇO DE NETWORKING ALMOÇO DE NETWORKING 14:00-14:20 Yvete Sartori - SP Pés no presente, olhos no futuro: isso nos define 14:30-14:50 Viviane Rabelo - BA Conexões anti-againg: da boca à face 15:00-15:20 Raquel Passos - DF Trends in Education. Será que educação também tem moda? 15:30-15:50 Inessa Barbosa - BA Vamos de Digital? 16:00-16:30 Amélia e Fernanda Mamede - BA Inspire e seja inspirado 16:40-18:00 Josenita Nascimento, Viviane Dourado, Angélica Behrens, Isabel Rambob e Ivete Sartori PAINEL DE ENCERRAMENTO: Como dialogar melhor com as transformações sociais do mercado?

AUDITÓRIO 2





HORÁRIOS PALESTRANTE TEMA 9:00-9:20 Quésia Cardoso - SP O essencial é invisível aos olhos 9:30-9:50 Cici e Cacá Navarro - SP Empreendedorismo em família: a trajetória de sucesso da Dra Cherie 10:00-10:20 Cici e Cacá Navarro - SP Empreendedorismo em família: a trajetória de sucesso da Dra Cherie 10:30-10:50 Jam Knop - Ba Moda e Odontologia: o que uma tem a ensinar à outra? 11:00-11:20 Mariana Correa - RJ Projeto @SorrisoModeOn 11:30-11:50 Bianca Rinzler - SP Liderança: por que precisamos falar disso? 12:00-14:00 ALMOÇO DE NETWORKING ALMOÇO DE NETWORKING 14:00-14:20 Nísia Teles - RJ Erros e acertos no feed do instagram 14:30-14:50 Cynthia Cardoso - AM Bio Harmonização Orofacial - estilo de vida X resultado estético 15:00-15:20 Carol Pedrosa - AM Lean Healthcare: o que é isso? 15:30-15:50 Patrícia Fraga - EUA Seu consultório promove felicidade? 16:00-16:30 Miriam Elias - SP Um propósito, uma vida e uma carreira 16:40-18:00 Josenita Nascimento, Viviane Dourado, Angélica Behrens, Isabel Rambob e Ivete Sartori PAINEL DE ENCERRAMENTO: Como dialogar melhor com as transformações sociais do mercado?

Serviço

O quê: Odonto Fashion Day (OFD)

Quando: Sábado (21), a partir das 9h | Show às 19h30

Onde: Centro Cultural Solar Ferrão (Pelourinho) | Show no Hotel Pestana do Convento do Carmo

Ingressos: R$ 99 a R$ 199

Vendas: https://www.eventbrite.com.br/e/odonto-fashion-day-tickets-68630051331

Mais informações (WhatsApp): (71) 98882-5887