Odontologia ganha curso na modalidade híbrida 

A pandemia colocou a preocupação com o outro em uma dimensão coletiva. Transformou processos, readequou sistemas em vários segmentos. Fortaleceu aprendizados, tem tornado as pessoas mais resilientes. Não seria diferente com a educação. Afinal, quem poderia imaginar a possibilidade de fazer uma graduação da área de saúde de forma híbrida? Sim, é possível ter ao mesmo tempo, acesso a uma vasta estrutura de laboratórios para desenvolver conceitos na prática e, também, estudar sem sair de casa.

É com esta proposta que a Rede Unirb está oferecendo o curso de Odontologia na modalidade híbrida, ou seja, mesclando aulas online com a utilização de ferramentas digitais com aulas presenciais. O curso é reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) sob a portaria 565/2014 e com o conceito 4 (dentro de uma escala de 1 a 5).

“A modalidade híbrida ou blended learning é uma resposta ao modelo tradicional. A diferença está no maior engajamento com os conteúdos online, permitindo mais autonomia no processo de aprendizado por parte dos alunos”, explica a coordenadora do curso, Simone Tosta.

Com uma carga horária de 4.180 horas e duração de cinco anos, a Rede Unirb oferece o curso de Odontologia tanto nos turnos diurno e noturno nas unidades de Salvador, Alagoinhas, Barreiras, Maceió, Arapiraca e Mossoró. São 200 vagas abertas e a mensalidade custa R$ 2.762. A faculdade, inclusive, conta com oferta de crédito educativo e um programa especial de descontos e convênios com prefeituras, sindicatos, associações e empresas.

As inscrições podem ser feitas pelo site www.unirb.edu.br, mas o acesso também pode ser feito utilizando a nota do ENEM.

“A área de saúde sempre foi promissora, com uma grande empregabilidade não só na capital, mas no interior só estado. Os alunos do curso de Odontologia saem 100% inseridos no mercado de trabalho. Nesta época de pandemia, o trabalho do cirurgião dentista ficou restrito logo no início, mas agora retoma a rotina, com um maior cuidado com a biossegurança”, destaca.

A coordenadora pontua ainda que a iniciativa de ofertar o curso de Odontologia na modalidade híbrida veio de uma demanda dos próprios alunos, que tinham necessidade de acessar os conteúdos de maneira mais ampla, sem restrições de horários e dias específicos.

“O aluno se torna o construtor do seu saber, tendo seu professor como seu tutor, diante da possibilidade de uma independência maior na sua organização de tempo e espaço para as aulas, democratizando, assim, o acesso à informação”.

Na Unirb, o aluno aprende sobre cada especialidade, além de viver a experiência do estágio em Clínica Integrada

Formação

Quem optar pela graduação em Odontologia tem aí uma área ampla para atuar enquanto profissional após a conclusão do curso. Na Unirb, este estudante vai conhecer e aprender sobre cada especialidade — entre elas a Cirurgia e Dentística Estética e Restauradora, por exemplo — além de viver a experiência do estágio em Clínica Integrada.

“Damos ênfase ao atendimento de pacientes idosos, crianças, adolescentes e com necessidades especiais. Nosso diferencial são os professores, todos mestres ou doutores, nossa estrutura física, como a clínica escola, pré-clínica e locais de estágio conveniados. As clínicas integradas permitem ao aluno aprender de forma interdisciplinar, o que também é grande ganho. Uma equipe comprometida com a uma educação de qualidade”, afirma Simone Tosta.

Na grade curricular constam disciplinas como Anatomia, Humana, Fisiologia Humana, Biomateriais Odontológicos, Endodentia e Periodontia, mas também outro tipo de conteúdo: “o futuro profissional primeiramente deve desenvolver competências e habilidades emocionais como empatia. A Unirb mostra sua preocupação neste sentido quando inseriu na matriz curricular de todos os cursos disciplinas como Felicidade, Direitos Humanos e Responsabilidade Social e Ambiental. Além disto, o cirurgião dentista deverá pautar suas atividades baseadas em evidências científicas, bem como, desenvolver capacitação contínua”, reforça a educadora.

Para a Simone, a oferta do ensino híbrido demonstra que o curso de Odontologia da Unirb está preparado para esta nova fase da educação. “Os alunos continuarão tendo aulas com professores de forma remota e as práticas voltam ao ambiente das clínicas, pré-clínicas e laboratórios. A diferença será o maior acesso ao conteúdo teórico, que a qualquer momento estará disponível para que ele possa estudar”.

A instituição investiu em ferramentas digitais, treinamento de docentes e colaboradores, bem como criou um grupo de gestão para definir protocolos de biossegurança para o retorno às aulas presenciais, que ainda não tem uma data prevista para serem liberadas pelo poder público.

“O aluno encontrará um portal de fácil acesso, com ferramentas interativas, acesso à biblioteca virtual, aulas online e gravadas, bem como toda a estrutura física preparada seguindo todos os protocolos rígidos de biossegurança. Uma equipe multidisciplinar estará no apoio a estes estudantes, monitorando desde as questões emocionais até o aparecimento de sinais e sintomas da covid-19, quando do retorno destes às aulas práticas acontecerem”, explica a coordenadora.



O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.