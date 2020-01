Odoyá! Festa de Iemanjá se tornará Patrimônio Imaterial neste sábado (1º)

O dia 2 de fevereiro é sagrado para os baianos e, a partir deste ano, se tornará aind amais especial. É que neste sábado (1), véspera de uma das mais tradicionais celebrações religiosas do calendário baiano, o Dia de Iemanjá se tornará Patrimônio Imaterial de Salvador.

A partir das 10h, na Colônia de Pescadores do Rio Vermelho, uma solenidade marcará a entrada da Festa de Iemanjá do Rio Vermelho no “Livro do Registro Especial dos eventos e Celebrações”. O pedido de tombamento e reconhecimento da festa como Patrimônio Cultural de Salvador foi feito pela Ordem dos Advogados do Brasil – Secção Bahia, com o apoio da própria Colônia de Pescadores, que organiza a festa.

O processo será realizado pela Prefeitura de Salvador, por meio da Fundação Gregório de Mattos (FGM), que promoverá o ato solene.

Para abertura do processo, a equipe técnica da DPH consultou pescadores do Rio Vermelho, que também assinaram declaração de anuência quanto ao registro da festa de Iemanjá como Patrimônio Cultural do Município.

Ao CORREIO, a FGM informou que o Registro Especial do Patrimônio Imaterial pela Prefeitura, por meio da lei 8550/14, "se constitui em ação de valorização e reconhecimento da Festa de Iemanjá do Rio Vermelho". Acrescentou ainda que "o presente do Rio Vermelho vem sendo promovido por pescadores desde a década de 20 do século passado, reforçando a fé no culto afro-brasileiro, e alcançou espaço no calendário, reunindo pessoas de todas as partes do mundo, reforçando os laços de pertencimento com o mar do Rio Vermelho e sua história, que está integrada ao universo macro da cidade do Salvador, logo trata-se de referência cultural local digna de nota".

Ainda segundo a fundação, após o registro ser feito neste sábado (1), haverá uma reunião com detentores e produtores da Festa de Iemanjá para a elaboração de um Plano de Salvaguarda, que tem como objetivo promover ações de apoio à celebração e implementar as ações de curto, médio ou longo.