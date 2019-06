Oficial de Justiça grávida morre após passar mal em Fórum em SP

Natália não resistiu e morreu após passar mal em um fórum (Foto: Reprodução/TV Globo)

Uma oficial de Justiça morreu nesta quinta-feira (30) após passar mal no horário de trabalho no Fórum de Sorocaba (SP). Ela estava grávida de 8 meses.

De acordo com o G1 Sorocaba, Natália Dias Cesco, 34 anos, teve uma parada cardiorrespiratória no corredor do Fórum, por volta das 16h. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado para prestar os primeiros socorros à mulher.

Ainda de acordo com a publicação, médico e enfermeiro da Samu tentaram reanimá-la por cerca de de 30 minutos, mas Natália não resistiu.

O corpo foi levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde médicos tentaram salvar a vida do bebê fazendo uma cesariana de emergência. A criança também não resistiu.

O corpo de Natália foi levado nesta sexta-feira (31) para Presidente Prudente (SP), cidade onde a família dela mora, onde o corpo foi sepultado no cemitério Parque da Paz.