Oficial de justiça morre após acidente em rodovia na Bahia

Um oficial de justiça faleceu, na tarde desta sexta-feira (8), após sofrer um acidente no contorno de acesso à cidade de Mirangaba, no perímetro de junção entre as rodovias BR-324 e BA-419, em Jacobina, no centro-norte baiano.

Segundo relatos iniciais, José Andrade da Silva Neto estava dirigindo um veículo Fiat Toro quando acabou colidindo com um monumento instalado no local e capotou.

O Fórum da Comarca de Jacobina lamentou o ocorrido: "Dedicado, atencioso, prestativo e muito competente, prestou relevantes serviços ao Judiciário e à sociedade. O Fórum presta solidariedade e condolências aos familiares e amigos e apresenta os mais sinceros pêsames."

Procurada, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que uma equipe ainda está em atendimento na localidade e não dispõe de mais informação até o momento.