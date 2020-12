Oficina do Fórum Agenda Bahia mostra como proteger os dados na internet

Depois de explicar os riscos e oportunidades do uso de dados, o Fórum Agenda Bahia 2020 ensina como proteger essas informações na oficina “Senai-Agenda Bahia - Proteja seus dados na internet”. O minicurso mostra onde estão as principais vulnerabilidades e quais as soluções para evitar que ter dados vazados ou roubados por terceiros.

A oficina acontece das 15h10 às 16h10 desta quarta-feira (9), no YouTube do CORREIO. O minicurso é ministrado por Lívio Pôrto, professor em Redes de Computadores e Gestor de Suporte em TIC no SENAI Lauro de Freitas, e os representantes da Bahia em Cyber Security para a Seletiva WordSkills Competition Shanghai 2021, Yuri Sodré e Lucas Teixeira.

