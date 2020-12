Oficina e veículo são destruídos por incêndio na Baixa de Quintas

Uma oficina mecânica e um veículo buggy foram destruídos por um incêndio na noite desta quinta-feira (17), no bairro da Baixa de Quintas, em Salvador. O incidente ocorreu por volta das 20h30 e não deixou feridos.

O Corpo de Bombeiros chegou imediatamente ao local do fogo, debelando o incêndio e realizando o rescaldo da área. A corporação investiga os motivos do caso. A oficina e o veículo pertenciam ao mecânico Jair Araújo, que relatou ao CORREIO que nenhuma das coisas que estavam no local conseguiram ser salvas das chamas.

"Não consegui salvar nada. Nada mesmo. Vou ter que recomeçar do zero. Ainda não sei qual foi o motivo do incêndio, eu não estava no local. As minhas coisas foram perda total, queimou a oficina, queimou o carro — que não tinha seguro — e queimaram as peças", relatou Jair.

Ainda de acordo com o mecânico, por muito pouco o barraco vizinho à oficina também não foi tomado pelo fogo. Apesar dos prejuízos, Jair não abaixa a cabeça, e afirma que pouco a pouco irá reconstruir e reconquistar tudo o que foi perdido pelo incêndio.

"É isso mesmo. É se replanejar, que a luta vai continuar. É meu ganha-pão, a gente não pode parar, dependo disso, não posso parar de trabalhar. Vou comprar uma garrafa de gás e um manômetro e ficar trabalhando aqui na frente, até tudo voltar ao normal", finalizou.