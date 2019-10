Oficina lúdica descomplica robótica

Uma série de atividades não plugadas - sem o uso do computador - aproximou o público do universo da robótica de uma forma leve e divertida durante a oficina Como Programar um Robô com Sentimentos, conduzida à tarde por Peterson Lobato, 45 anos, fundador da Mini Maker Lab, e sua equipe. Em uma hora e meia, o professor descomplicou o tema. “Nossa filosofia é utilizar a robótica em impressão 3D para potencializar o raciocínio lógico, a criatividade e a resolução de problemas desde a primeira infância”, explicou. A atividade integrou a programação da tarde do Fórum Agenda Bahia 2019, realizado nesta quinta-feira, no Senai Cimatec.

Peterson, Lucas e Eduardo: jovem ganhou um robô pra chamar de seu

Ontem, Peterson falou para uma plateia variada, que foi de programadores experientes a adolescentes como Lucas Santana, 15, estudante do 1º ano do ensino médio, que aprendeu a mexer no robô em forma de cubo, uma das estrelas da Mini Maker Lab. “Tenho interesse em robótica e vi na oficina uma oportunidade de conhecer mais sobre o assunto”, disse o garoto, que ganhou um robô. As colegas Mailane de Souza, 14, e Steffane Bonfim, 15, estudam robótica na escola e foram juntas conferir a oficina. “Quero saber mais para poder compartilhar esse conhecimento”, diz Mailane.

Stefanne e Mailane já têm aula de robótica e foram conferir a oficina

Para o mentor do Mini Maker Lab, Eduardo Jorge, gerente e pesquisa da Uneb, jovens como Lucas, Mailane e Stefanne, podem se tornar os profissionais de um futuro próximo. “Os projetos precisam de pessoas com outra dinâmica, flexíveis, autodidatas, que tenham um pensamento lógico e analítico. Nossa ideia é que o aluno seja o protagonista da formação dele, não espere só dos professores e pais”, acredita. “Independentemente da área do conhecimento que escolher, o importante é que possa, por ele mesmo, conduzir seu caminho de conhecimento e aprendizado”.

