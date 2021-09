Oficinas do MAM abrem inscrições para novas turmas

Os artistas plásticos J.Cunha e Maxim Malhado comandam a segunda etapa das Oficinas do Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-Bahia) deste ano. As inscrições, gratuitas, podem ser feitas através do site www.oficinasdomam.com.br. J. Cunha vai ministrar o curso Processos Criativos em Cenografia, Pintura e Desenho, a partir do dia 29; e Maxim Malhado o curso Processos Criativos ...Canteiro de Obras...Instalações, a partir do dia 30. Ambos estão com trabalhos expostos na atual mostra O Museu de Dona Lina, em cartaz no MAM até 10 de dezembro. Os dois artistas pretendem promover aulas online e presenciais, a depender das determinações das autoridades sanitárias.



Na oficina de J. Cunha serão apresentados projetos, desenhos, pinturas, peças gráficas, cenografias e figurinos da sua extensa carreira que completa 55 anos em 2021, destacando processos criativos e materiais. A sua experiência de 25 anos como designer gráfico e responsável pela identidade visual do bloco afro Ilê Aiyê também estarão presentes. Decorações temáticas do Carnaval de Salvador, criação de marcas, logotipos, ilustrações para livros e capas de discos, estamparias, ambientações de shows e eventos completam a programação. “Também pretendo um mergulho no imaginário das culturas afro-indígenas, popular nordestino-brasileira, através da pesquisa, assimilação e transformação num universo próprio, mítico e mágico, simbólico e intuitivo”, relata Cunha.



Já Maxim Malhado propõe um processo de reflexão e criação baseado no processo artístico. A ideia seria atravessar quintais, terreiros, tanto no interior da Bahia, como no interior de cada um dos participantes, buscando lugares, nomes, letras, palavras e objetos. “Observar os jardins de ideias para em seguida construirmos, discutirmos e realizarmos o possível e o impossível”, adianta ele.

As apresentações contemplarão linguagens interconectadas, com intenção de trabalhar com escrita, pintura, desenho, escultura, instalação, canções e performances poéticas. Mais informações nas redes sociais do MAM (instagram e facebook) ou via telefone (71) 31176132, com atendimento das 9h às 12h e das 13h às 15h.