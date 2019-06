Oi expande rede de fibra ótica na Bahia e chega a Barreiras e Juazeiro

A Oi - a quarta maior empresa de telefonia do país - está acelerando a expansão de sua rede de fibra ótica até a casa do cliente - serviço conhecido como FTTH. Na Bahia, a tecnologia já está disponível em Salvador e chegará agora em junho aos municípios de Barreiras e Juazeiro. Em todo o país, o número de cidades atendidas saltará para 60 no final deste mês, mais que o dobro em relação a dezembro (27 localidades).

"A Bahia é um estado muito importante para a Oi, não apenas no segmento de banda larga mas também na área de telefonia móvel, onde temos uma posição muito relevante", disse Bernardo Winik, diretor comercial da companhia. "Certamente muitas outras cidades baianas serão atendidas pela banda larga Oi Fibra nos próximos meses".

Winik contou que a operadora fechou o primeiro trimestre deste ano com 1,7 milhão de domicílios, em todo o Brasil, com acesso ao FTTH. Até o final de 2019, a projeção é que este número alcance 3,6 milhões. A rede de fibra ótica começou a ser implantada no ano passado e permite a oferta de serviços convergentes de banda larga, TV paga, voz e telefonia móvel. E mais: é a principal aposta da empresa para recuperar o mercado perdido para os provedores regionais, sobretudo nas médias e pequenas cidades do interior do país.

"Vamos buscar esse mercado. Os pequenos provedores cresceram por conta da nossa ausência e da falta de investimentos, mas esta realidade mudou", enfatizou Winik, para acrescentar: “Hoje, conteúdo, autonomia e personalização são atributos fundamentais para o consumidor. Além disso, para o cliente, a qualidade e a velocidade são mais importantes do que o preço na escolha da banda larga. E quanto melhor a sua conexão, mais ele quer consumir conteúdo. A Oi está preparada para esse cenário. Temos produtos inovadores, serviços de alta performance e agilidade e baixo custo na implantação da fibra até a casa do cliente".

Durante o encontro com jornalistas, em São Paulo, Winik anunciou ainda que a Oi irá investir R$ 7 bilhões este ano em todo o país - R$ 900 milhões a mais em relação a 2018. Na Bahia, no primeiro trimestre de 2019, foram aplicados R$ 94,5 milhões, num aumento de 58% em relação ao ano passado.

Bernardo Winik contou ainda que, além de fibra ótica, outro foco da empresa é a expansão da cobertura 4.5G. Em março deste ano, a população coberta com esta tecnologia chegou a 17,7 milhões de pessoas. Em dezembro próximo serão 34,4 milhões, ou seja, o dobro. "Nesses locais, através de parcerias com fornecedores globais, a rede da companhia também já está preparada para o 5G", afirmou o executivo.

Durante a coletiva a Oi apresentou ainda a nova plataforma de vídeo Oi Play com a funcionalidade “Pra trocar” e a Streaming Box – que integra Oi Play, Netflix, YouTube, Google Assistant, entre outros aplicativos em um equipamento que conecta a TV convencional à internet. O produto, que chegará ao mercado em julho, é a nova aposta da Oi para ampliar o acesso a conteúdo na TV e também estará disponível para consumidores que não são clientes dos serviços da Oi.

"A Oi é a primeira entre as operadoras da América do Sul a oferecer esse tipo de equipamento com sistema operacional Android certificado pelo Google", afirmou o diretor de Marketing da Oi, Roberto Guenzburger.

*O jornalista viajou a São Paulo a convite da Oi.