Oi investiu R$ 167 milhões na Bahia no primeiro semestre de 2021

A Oi investiu cerca de R$ 167 milhões na Bahia de janeiro a junho de 2021, com foco na expansão da fibra ótica. Com a sua estratégia de ampliar o número de casas conectadas com a Oi Fibra, a companhia aumentou em 20% o número de clientes no estado no período. A operadora é líder em market share (24,1%) no mercado de banda larga por fibra ótica na Bahia e oferece a Oi Fibra nas cidades de Barreiras, Eunápolis, Feira de Santana, Itabuna, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Lauro de Freitas, Paulo Afonso, Salvador, Teixeira de Freitas e Vitoria da Conquista. Em junho, a Oi tinha 155 mil clientes conectados e 760 mil casas passadas no estado.

A Oi segue com seu plano de transformação do negócio, que, segundo a empresa, tem como foco a expansão da fibra ótica no país, de forma a ampliar a oferta de banda larga de altíssima velocidade para as residências e pequenos negócios e também no desenvolvimento de novas soluções digitais com foco no varejo online, pagamentos, conteúdo, logística, games, telemedicina e casa digital. No mercado corporativo, a companhia vem investindo em soluções digitais por meio da Oi Soluções.

Ao todo, são 164 mil clientes na Bahia, distribuídos em 13 cidades e com capacidade para alcançar cerca de 795 mil endereços. Os números motivaram a empresa, que lançou serviço de Fibra ótica na cidade de Porto Seguro.

Diretor de Varejo e empresaria da Oi, Manoel Campos afirmou ao CORREIO que a principal estratégia de negócios da companhia é seguir expandindo o negócio e comemorou a chegada a Porto Seguro.

"Estamos muito felizes com a chegada da nossa fibra Porto Seguro, cidade turística, patrimônio histórico por ser considerada o local de chegada dos portugueses ao Brasil, em 1500, uma das cidades que mais crescem no estado”, afirmou.

Em Porto Seguro, os serviços da Oi estão disponíveis em cinco bairros: Centro, Frei Calixto, Antonio Tito, Manoel Carneiro, Pacatas e Pequi.