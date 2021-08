Oito artistas plásticos baianos participam de exposição na cidade de Évora, em Portugal

(Andrew Kemp/Divulgação)

Sergio Rabinovitz é um dos artistas que vai expor em Portugal

Oito artistas baianos participarão de uma mostra coletiva que será realizada em setembro, em Portugal. Almandrade, Bel Borba, Caetano Dias, Florival Oliveira, Guache Marques, Sérgio Rabinovitz, Vauluizo Bezerra e Zivé Giudice já estão criando obras inéditas para a mostra batizada de Bahia For Évora, que integra as ações da campanha de apoio à cidade de Évora, naquele país, à candidata a capital cultural da Europa em 2027. A exposição, que tem o artista baiano Zivé Giúdice como curador, vai acontecer no Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo, na cidade portuguesa, em duas versões: física e virtual.

(Divulgação)

Zivé Giúdice assina a curadoria e expõe em Évora

Évora

De lá, a mostra segue para Lisboa onde ficará em cartaz durante um período. Além dos baianos a exposição contará ainda com a participação do artista lusitano Feliciano de Mira, natural de Évora. A campanha é promovida pela E.v.e.x. – Èvora Experimental com o apoio de mais de 20 instituições. De acordo com Giúdice, os trabalhos produzidos para a mostra terão as peculiaridades de cada artista, “mas com proximidades conceituais que traduzem nossos pensamentos e reflexões sobre o mundo e suas injunções”.

(Divulgação)

Pandemia despertou o lado escritor do baiano Lázaro Ramos

Letras vorazes

A pandemia acelerou a verve literária do baiano Lázaro Ramos. Durante o período de reclusão forçada, o artista escreveu quatro novos livros. Um deles, ainda sem data prevista de lançamento é uma continuação da obra Na Minha Pele, lançada em 2017 pela editora Companhia das Letras. As demais obras são duas infantis – uma delas intitulada O Pulo do Coelho - e um livro para adolescentes cujo título será Você Não É Invisível.

(Sergio Coimbra/Divulgação)

Carlinhos Brown participa de projeto da Casa Rosa



Novo palco

A Casa Rosa, que chegou ao Rio Vermelho durante a pandemia, está completando um ano cheia de novidades. Para comemorar a data, a casa de espetáculos criada e gerida pela Associação Viração, está convidando seu público virtual para o Sarau da Casa Rosa, que acontecerá dia 20 de agosto, com show de Carlinhos Brown e participações de Hiran, Nara Couto e Celeste Antunes. A transmissão será pelo Canal Casa Rosa Salvador, no youtube.



Do circo à ópera

Enquanto não estreia o espetáculo Cura, em parceria com o baiano Carlinhos Brown, a coreógrafa Deborah Colker, que já dirigiu um espetáculo do Cirque du Soleil, embarca para Londres, na Inglaterra, para uma reunião com os dirigentes da Ópera Ventures e a Scottisch Opera que a convidaram para dirigir Anaidamar, composta pelo argentino Osvaldo Golijov sobre o poeta espanhol Frederico Garcia Lorca (1936/1898. E por falar na capital inglesa, é lá que Cura deve estrear em janeiro do ano que vem.

(Magali Moraes/Divulgação)

Ricardo Ishmael lança segundo livro infantil

Para os pequenos

O jornalista Ricardo Ishmael lança, no próximo dia 6, às 19h, pelo Instagram @ricardoishmael, seu segundo livro infantil. O Menino De Asas Invisíveis, ilustrado por George Lopes, narra a aventura ancestral dos personagens Hadouk e Bisa Bargé, sobre arranjos familiares diversos, partidas e reencontros. Vale que lembrar que A Princesa Do Olhinho Preguiçoso, o primeiro livro do apresentador do jornal Bom dia Bahia, da TV Bahia, concorreu em 2020 na categoria infantil do 63º Prêmio Jabuti, o mais importante do país.

(Divulgação)

Matheus Lopes investe em novo negócio na Pituba

Direto do forno

O empresário Matheus Lopes apostou em mais um negócio na Pituba. Trata-se da Felicitá Concetto, uma pizzaria que traz um cardápio recheado de criatividade e sabores especiais.

Patrimônio vivo

Refletir sobre a preservação do patrimônio cultural brasileiro nos tempos atuais é a proposta da Conferência Patrimônio Cultural no Brasil de hoje, com a palestra do professor da Facom/UFBA, José Roberto Severino. O evento acontece hoje, às 19h, no Youtube da Academia de Letras da Bahia.

Histórias dos orixás

O escritor Itamar Vieira Junior, autor do premiado livro Torto Arado, está entre os 18 autores da obra Contos de Axé, organizado pelo escritor e jornalista Marcelo Moutinho, que reúne contos de diversos autores inspirados nos orixás e chega às livrarias pela editora Malê.