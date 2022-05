Oito cidades baianas ficarão sem água neste terça-feira (10); veja lista

Pelo menos oito municípios baianos vão sofrer com a interrupção do fornecimento de água nesta terça-feira (10). Serão afetadas as cidades que são atendidas pelo sistema Paraguaçu-Milagres.

A previsão é que falte água nas cidades de Castro Alves, Santa Terezinha, Milagres e Itatim. Além disso, algumas cidades terão trechos específicos que serão afetados. Em Nova Itarana a interrupção acontecerá nas localidades de Distrito Serra do Cem, Ponto Xique e Capim Branco, enquanto em Iaçú faltará água no Lajedo Alto. Já em Conceição do Almeida a água terá seu fornecimento interrompido em Pau Cedro, Comércio de Jaguaripe e Andaiá. Também faltará água em Brejões, na localidade de Distrito Serrana e Recreio dos Viajantes.

A previsão é que o fornecimento será retomado a partir das 18h do mesmo dia, podendo levar até 72h para regularização completa.

Até a normalização completa do abastecimento, a recomendação da Embasa é que moradores utilizem a água disponível nos reservatórios domiciliares.