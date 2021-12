Oito cidades baianas receberão mais de R$ 500 milhões do 'Programa Avançar Cidades'

O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) divulgou nesta sexta-feira (10), em Salvador, os oito projetos selecionados pelo 'Programa Avançar Cidades' para implantação ou ampliação de sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, os quais contarão com R$ 471 milhões em financiamentos por meio do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), além de R$ 25,5 milhões de contrapartida do governo da Bahia.

Os projetos serão conduzidos nas cidades de Barra do Choça, Capim Grosso, Caravelas, Jequié, Nazaré, Riachão do Jacuípe, Ruy Barbosa e Serrinha. As obras serão executadas pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa). Ao todo, 49,5 mil famílias serão beneficiadas.

O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, também anunciou repasses de R$ 28 milhões, em recursos do Orçamento Geral da União (OGU), para a continuidade de obras de saneamento básico nas cidades de Salvador, Camaçari e Alagoinhas.

Na capital baiana, R$ 22,8 milhões serão destinados a três obras: continuidade da canalização e revestimentos na calha dos rios Jaguaribe e Canal Mangabeira, com obras de arte e vias marginais (R$ 10,1 milhões); melhorias no SAA de Salvador - área de atendimento do reservatório (R$ 9,8 milhões); e ampliação do sistema de esgotamento sanitário em diversos bairros (R$ 2,9 milhões).

Já a cidade de Camaçari vai contar com R$ 5,5 milhões para ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da localidade de Arembepe, enquanto em Alagoinhas, R$ 291,6 mil repassados pelo Governo Federal serão usados na ampliação do SES na sede municipal, com construção de rede coletora em sub-bacias, ligações domiciliares, estação elevatória e primeira etapa da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE).

Rios Jaguaribe e Canal Mangabeira

Nos rios Jaguaribe e Canal Mangabeira, em Salvador, o MDR realizou a entrega parcial da canalização e revestimentos na calha que tem o objetivo de evitar situações de inundação e desabamento e melhorar as condições de tráfego e mobilidade urbana. O ministro Rogério Marinho também anunciou o aporte de R$ 10,1 milhões para a continuidade da obra.

A obra está orçada em R$ 272,2 milhões, dos quais R$ 116 milhões foram repassados desde 2019. A intervenção vai beneficiar cerca de 10 mil famílias, das quais mais de 90% têm renda mensal de até três salários-mínimos. A previsão de conclusão é em junho de 2022.

Obras do BRT

Além de Marinho, o ministro da Cidadania, João Roma, e o prefeito Bruno Reis se reuniram no Parque da Cidade, no Itaigara, nesta sexta-feira (10), para assinar a autorização para o início das obras do Trecho 2 do BRT Salvador. O primeiro ponto será entre as avenidas Lucaia, Garibaldi e Vasco da Gama.

A programação inicial envolve a execução de dois elevados, macrodrenagem do canal do Lucaia e do canal do Camarajipe, sistema viário em pavimento flexível (asfalto) no entorno do viaduto da Garibaldi e na Rua Lucaia, incluindo trecho da Avenida Waldemar Falcão, que conta ainda com a contenção com cortina atirantada.

"Toda a obra do BRT soma cerca de R$600 milhões. Já temos a primeira etapa concluída, a terceira em plena execução e esta que está sendo autorizada hoje, de todo o Trecho 2, que vai concluir todo o complexo do sistema. Essa obra se destaca pelos elevados no cruzamento das avenidas Vasco da Gama e Garibaldi, eliminando totalmente os engarrafamentos crônicos desta região", explicou Bruno Reis.

Com previsão de entrega para o final de 2023, a intervenção em todo o Trecho 2, da Lapa ao Parque da Cidade, tem total de 7 quilômetros e investimento de R$ 203 milhões, oriundos de financiamento da Caixa Econômica Federal (CPAC), Orçamento Geral da União e recursos próprios da Prefeitura, com obras executadas pelo Consórcio Engetec/PCE.