Oito jogadores desfalcam o Vitória contra o Fortaleza

O Vitória tem uma lista extensa de desfalques para o jogo contra o Fortaleza, quinta-feira (12), às 19h, no Barradão. Oito jogadores não poderão defender o rubro-negro no confronto que definirá a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Dionísio, Miller, Thiaguinho, Pablo, Sánchez, Guilherme Lazaroni, Rafael Ribeiro e Ewerton Páscoa estão fora da partida de volta da terceira fase do torneio nacional.

Cinco atletas não poderão entrar em campo porque já disputaram a competição por outras equipes. Os meias Dionísio e Miller e o atacante Thiaguinho defenderam o Atlético de Alagoinhas no torneio. O lateral esquerdo Sánchez jogou pela Portuguesa-RJ e até marcou gol. Jogador da mesma posição, Guilherme Lazaroni vestiu a camisa do Grêmio Novorizontino.

O volante Pablo não está à disposição porque uma cláusula contratual o impede de atuar contra o Fortaleza. Já os zagueiros Rafael Ribeiro e Ewerton Páscoa estão em fase final de recuperação de lesão.

Destes, apenas Sánchez foi titular na noite da última segunda-feira (9), quando o Vitória empatou em 0x0 com a Aparecidense, na 5ª rodada da Série C do Brasileiro. Dionísio e Miller entraram no segundo tempo.

O técnico Fabiano Soares terá apenas um treinamento para ajustar o time. A delegação rubro-negra retorna da cidade de Aparecida de Goiânia nesta terça-feira (10) e a reapresentação está marcada para a tarde de quarta-feira (11). O elenco inicia a concentração para o jogo após o treino.

O Fortaleza levou a melhor no primeiro duelo entre as equipes, disputado no dia 20 de abril, no estádio Castelão. O triunfo por 3x0 deixou o tricolor cearense em vantagem. Para avançar, o Leão precisa vencer por pelo menos quatro gols de diferença. Se devolver o placar e ganhar por uma diferença de três gols, a classificação será decidida nos pênaltis. Os ingressos para o jogo já estão à venda.