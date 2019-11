Oito vítimas de avião que caiu em Maraú estão internadas no HGE

Oito das vítimas do acidente com o avião que caiu na praia de Barra Grande, distrito de Maraú, no Sul do estado, na tarde de quinta-feira (14), estão internadas no Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador. Inicialmente, cinco dos nove sobreviventes tinham sido encaminhados à unidade.

No entanto, as três vítimas que tinham sido levados, originalmente, ao Hospital Municipal de Salvador (HMS), foram transferidas para o HGE, que é referência em trauma e um dos poucos equipamentos do Brasil dotados de centro cirúrgico e UTI especializados no atendimento a vítimas de queimaduras. As vítimas têm queimaduras e traumas diversos pelo corpo.

Um paciente foi transferido ainda na noite de quinta, enquanto os outros dois últimos foram transferidos na manhã desta sexta-feira (15), de acordo com a assessoria da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab). Dos nove sobreviventes, ainda há uma sobrevivente – uma mulher de 27 anos – que segue internada no Hospital do Subúrbio.

Ao todo, dez pessoas estavam no avião – um modelo bimotor Cessna Aircraft modelo 550. Do total de feridos, oito são adultos (seis homens e duas mulheres) e uma criança do sexo masculino. Uma das ocupantes, a jornalista e relações públicas Marcela Brandão Elias, 37 anos, não resistiu e morreu no local.

Os cinco sobreviventes que estavam inicialmente no HGE foram identificados como Eduardo Trajano, 38, Fernando Oliveira Vieira Silva, 26, Marie Cavelan, 27, Eduardo Mussi Ferreira, 33, e Eduardo Brandão, 6. A criança é filha da jornalista Marcela Elias. Além deles, entre os sobreviventes, também está o ex-piloto da Stock Car, Tuka Rocha, 36.

Não há informações sobre o estado de saúde dos feriados. A Sesab destacou que não fornece o estado de saúde de pacientes internados na rede de assistência estadual, mesmo aqueles que receberam alta ou foram a óbito.

Destroços

As primeiras informações sobre o acidente indicam que a aeronave caiu quando se preparava para o pouso na pista do resort Kiaroa Eco-Luxury Resort, por volta das 14h da quinta-feira. Logo após a queda, os passageiros conseguiram sair antes de o fogo tomar conta da aeronave. A vítima fatal, Marcela Brandão Elias, ficou presa nos destroços do avião e o corpo ficou carbonizado.

O avião pertencia ao bilionário brasileiro José João Abdalla Filho, 74. Banqueiro e político, ele é atualmente o nono homem mais rico do Brasil (769 do mundo), conforme informações da revista de negócios Forbes.com. Mais conhecido como Juca Abdalla, ele é dono do Banco Clássico e tem uma fortuna estimada de US$ 3,1 bilhões (R$ 12,9 bilhões).

Pacientes internados no HGE

• Adulto do sexo masculino, 26 anos

• Adulto do sexo masculino, 26 anos

• Adulto do sexo feminino, 27 anos

• Adulto do sexo masculino, 28 anos

• Adulto do sexo masculino, 33 anos

• Adulto do sexo masculino, 36 anos

• Adulto do sexo masculino, 38 anos

• Criança do sexo masculino, 6 anos

Paciente internado no Hospital do Subúrbio

• Adulto do sexo feminino, 27 anos