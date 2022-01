Olavo de Carvalho deixa dívida de quase R$ 3 milhões com Caetano Veloso

Morto na noite desta segunda-feira (24), o guru bolsonarista Olavo de Carvalho tinha uma dívida de R$ 2,9 milhões com o cantor Caetano Veloso. O valor era referente a uma indenização de um processo que o conservador respondia por acusar o baiano de pedofilia.

Ajuíza Renata Oliveira e Castro, da 50ª Vara Cível do Rio de Janeiro, considerou improcedente a impugnação do cumprimento de uma sentença de 2017 do caso. Diversos recursos foram pedidos desde então, todos negados. O último em outubro do ano passado.

Saiba mais: Guru de Bolsonaro, Olavo de Carvalho morre aos 74 anos nos Estados Unidos

"É uma decisão sobre o valor da multa. Estamos na fase de cumprimento de sentença. Ele impugnou o cumprimento, e a decisão foi pela manutenção da multa. Dessa decisão, ele pode recorrer", explicou no início de 2020 a advogada de Caetano, Simone Kamenetz.

O processo é por conta de mensagens postadas em redes sociais mencionando o início do o namoro de Caetano com a mulher, Paula Lavigne.

Leia também: Bolsonaro lamenta morte de Olavo de Carvalho: 'farol para milhões de brasileiros'

Os dois se conheceram nos bastidores de uma peça no final dos anos 1980.Na época, ela tinha 13 anos e o músico 40 Eles ficaram casados por 19 anos, se separando em 2004, para depois reatarem em 2016. O casal tem dois filhos, Zeca e Tom.

Ajuda de empresários

Para poder bancar o valor milionário da indenização, Olavo, mediado por Luciano Hang, chegou a montar uma "vaquinha" com empresários bolsonaristas. Nenhum aceitou contribuir.