Olavo de Carvalho diz ser 'retrocesso' ida de Eduardo Bolsonaro para embaixada

O escritor Olavo de Carvalho afirmou que a ida do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) para a embaixada do Brasil em Washington seria um “retrocesso” e representaria “a destruição da carreira” do parlamentar. Em vídeo publicado no YouTube, na sexta-feira (12), o guru da família Bolsonaro - que nega esse título - disse que se pronunciou porque "pessoas andam ligando para saber o que achou sobre a possível indicação de Eduardo Bolsonaro".

No vídeo que dura quase três minutos, Olavo fala sobre o deputado ter assinado um requerimento para a criação de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para investigar o Foro de São Paulo - organização que reúne partidos de esquerda na América Latina - e defende que ele deveria se dedicar a esse tema no Parlamento.

“Essa CPI arrisca ser o acontecimento mais importante da nossa história parlamentar”, disse o escritor. “Você não pode começar uma coisa desse valor e importância, para depois assumir um posto diplomático em que você não vai poder nem falar do assunto. O diplomata tem lá as suas obrigações regulamentares e não vai poder nem ficar falando do Foro de São Paulo. Isso seria um retrocesso, seria a destruição da carreira do Eduardo Bolsonaro”, defendeu Olavo, que vive no estado da Virgínia, nos Estados Unidos.

Apesar de ter se manifestado contra a decisão do presidente Jair Bolsonaro em indicar seu filho Eduardo como embaixador do Brasil nos Estados Unidos, fato anunciado na última quinta-feira (11), o guru fez questão de destacar que “está com Eduardo e com o seu pai até a morte” e que é amigo da família.