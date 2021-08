Olavo de Carvalho volta a ser internado em São Paulo para tratar de grave infecção

O escritor e guru do bolsonarismo Olavo de Carvalho, de 74 anos, voltou a ser internado no Instituto do Coração (InCor), em São Paulo. Ele deu entrada no hospital no dia 9 de agosto com um quadro grave de infecção urinária, que evoluiu para sepse, conhecida como infecção generalizada.



De acordo com informações de O Globo, a doença foi controlada após quatro dias de tratamento intenso com antibióticos na UTI. Agora, Olavo de Carvalho está sendo submetido a hemodiálise intermitente e segue o tratamento com antibióticos.



Ele já havia se internado no InCor em julho deste ano, quando passou três semanas para tratar de uma infecção. Na época, chegou dos Estados Unidos, e foi direto do aeroporto de Guarulhos para o hospital, com diarreia, anemia e sangramento urinário. Exames diagnosticaram uma infecção urinária causada por bactéria. Por conta disso, ele precisou fazer uso de uma sonda vesical, inserida na uretra até a bexiga para drenar a urina.



Na ocasião, ele foi submetido a uma cirurgia na bexiga para extrair quatro lesões do órgão que causavam sangramentos. Em junho, Olavo passou por uma operação de câncer na bexiga nos Estados Unidos.