Óleo que atingiu praias do Nordeste não é brasileiro, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro se reuniu com o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, para tratar do monitoramento da situação das praias do Nordeste, de acordo com informação da Secretaria de Imprensa da Presidência da República. Manchas de óleo de origem ainda desconhecida atingiram diversas praias do Nordeste desde setembro. Já são mais de 132 locais atingidos.

Depois da reunião, Bolsonaro afirmou que as manchas já são examinadas desde o dia 2 de setembro. Ele afirmou que se trata de uma questão complexa e que o óleo não é produzido nem comercializado no Brasil. “Pode ser algo criminoso, pode ser um vazamento acidental, pode ser um navio que naufragou também. Agora, é complexo. Temos, no radar, um país que pode ser o da origem do petróleo e continuamos trabalhando da melhor maneira possível”, afirmou o presidente.

O presidente não citou qual seria esse país. Segundo reportagem da revista Época, na última semana, um laudo sigiloso encaminhado pela Petrobras ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) levanta hipótese de que é da Venezuela o petróleo que se espalhou em mancha pelo litoral nordestino.

Em visita a Sergipe, o ministro Ricardo Salles afirmou que mais de 100 toneladas de borra de petróleo já foram recolhidas nas praias do Nordeste. A região sofre com manchas de óleo, ainda de origem desconhecida, que vem afetando as praias desde o começo de setembro.

De acordo com o texto publicado pelo ministro no Twitter, essa quantidade foi recolhida desde o dia 2 do mês passado. O recolhimento, ainda de acordo com Salles, foi feito por equipes do Ibama, ICMBio, municípios e Marinha.

No domingo, 6, o governo de Sergipe decretou estado de emergência devido ao aumento de danos ambientais causados pelo combustível.

No dia 4 de outubro, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) divulgou um balanço com a informação de que 124 localidades haviam sido atingidas e 59 municípios de 8 Estados da região foram afetados.

Doze animais foram atingidos pela substância, sendo onze deles tartarugas marinhas, e oito deles morreram. A substância é petróleo cru, segundo análise do órgão, mas o tipo identificado não é produzido no Brasil.