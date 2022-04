Olha o gás! Grupo é investigado por furtar quase 60 botijões no extremo sul da Bahia

O preço do gás de cozinha realmente atingiu valores exorbitantes na Bahia. E foi tentando aproveitar essa valorização que um grupo invadiu estabelecimentos comerciais em Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, e furtou 59 botijões de gás.

Na quinta-feira (7), policiais da Delegacia Territorial (DT) de Teixeira de Freitas conseguiram recuperar 38 unidades furtadas. De acordo a Polícia Civil, três receptadores dos botijões foram identificados e cada um declarou ter pago a quantia de R$ 200, por cada unidade - bem acima do valor médio de mercado.

Parte do material foi apreendida no distrito de Posto da Mata, com o apoio da equipe da Delegacia Territorial (DT) de Nova Viçosa, também no extremo sul.

As investigações continuam, com o objetivo de localizar os outros botijões e prender os envolvidos no furto.

Petrobras anuncia redução

A Petrobras informou nesta sexta-feira (8) que o preço do Gás Natural Liquefeito de Petróleo (GLP) será reduzido em média em 5,5% a partir do sábado (9) nas refinarias da estatal. O preço do quilo do GLP passa a ser de R$ 4,23, informou a companhia. Em 11 de março, a Petrobras havia elevado o combustível em 16%, acompanhando a alta do preço do petróleo.



"Acompanhando a evolução dos preços internacionais e da taxa de câmbio, que se estabilizaram em patamar inferior para o GLP, e coerente com a sua Política de Preços, a Petrobras reduzirá seus preços de venda às distribuidoras", disse a empresa.