Olha o quibe! Carla Perez surpreende e dança hit do É O Tchan em deserto de Dubai

Eterna dançarina, Carla Perez levou seus seguidores à loucura neste sábado (23), após publicar um vídeo relembrando os velhos tempos em que era dançarina do grupo É O Tchan!. A loira publicou um vídeo dançando no meio do deserto de Dubai, ao som de Ralando o Tchan - Dança do Ventre.

Nas imagens, publicadas por ela em suas redes sociais, Carla aparece de óculos escuros, roupa típica do país e se divertindo ao lembrar dos anos 90. "Quem viveu, comenta", escreveu ela na legenda. Nos Stories, ela completou: "Não estou no Egito, mas teve que rolar dancinha", brincou.

Carla Perez está em Dubai na companhia do marido, o cantor Xanddy. Os dois curtem férias juntos. Recentemente, Carla se declarou para o amado, com quem está casada há 20 anos e tem dois filhos. “Eu, você e o nascer do sol. Sensação de estar mais pertinho de Deus! Mais uma experiência incrível aqui em Dubai”, escreveu a loira.