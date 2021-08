Olimpíadas fazem busca por skates aumentar em lojas virtuais brasileiras

Dia 26 de julho, Rayssa Leal, também conhecida como a “Fadinha do Skate”, conseguiu, com apenas 13 anos de idade, marcar a história do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio com uma gloriosa medalha de prata.

Poucas horas antes, outro brasileiro, Kelvin Hoefler, já havia carimbado o nosso país no pódio do Skate, lá no Oriente.

A repercussão do feito dos brasileiros tem sido tão grandiosa que saiu das páginas dos sites de notícias e ganhou espaço na vida de muita gente, que já amava o Skate, mas estava há muito tempo distante do esporte, e também, de quem nunca se arriscou sobre a prancha com rodas.

O resultado do interesse do público tem sido um aumento expressivo na busca por skates em todas as lojas virtuais que possuem o equipamento esportivo disponível para venda.

Em plataformas de serviços, a busca por instrutores de Skate também aumentou.

Só no GetNinjas, as buscas em julho por profissionais disponíveis para dar aulas foram 165% maiores do que no mês anterior.

No Mercado Livre, o dia 26 de julho (dia em que a Fadinha conquistou sua medalha) registrou o maior recorde de vendas de patins e skates do ano de 2021.

No OLX, um comparativo entre os dias 25 e 26 de julho deste ano com o mesmo período do ano passado, trouxe um aumento de 153% em “skate street”.

O termo “skate” teve um aumento de 102% nas buscas.

Segundo a companhia, não foram só as buscas que aumentaram. Algumas palavras chaves relacionadas a skate tiveram um aumento de 67% nas vendas!

Donos de escolinhas que ensinam skate para crianças também têm informado que o número de pessoas interessadas em aprender a modalidade aumentou, e a repercussão tem sido tão positiva que já se tornou tema de reportagens em diversos canais de televisão aberta.

Segundo a psicopedagoga Deyse Campos, os esportes ao ar livre, como o skate, são oportunidades para as crianças deixarem um pouco as telas e se desenvolverem como indivíduos. "Se a gente quer construir cidadãos, temos que fazê-los conhecer e conviver a cidade. A cidadania se desenvolve no exercício, na prática e na experiência da cidade", esclarece.

Um levantamento, realizado pelo Cuponomia e divulgado pelo portal Pequenas Empresas Grandes Negócios informou que nas lojas Netshoes, Nike, Centauro, Adidas e Decathlon, a busca por skates aumentou 614% desde o início do mês de julho até o último dia 25.

Os números são animadores para o comércio esportivo, mas são especialmente interessantes por abordarem um esporte que sempre foi marginalizado e rotulado negativamente, e agora é visto como um esporte oficial, respeitado e, além de tudo, representado, orgulhosamente, por brasileiros de alto rendimento nas pistas, nas Olimpíadas.

Segundo especialistas em vendas online, as Olimpíadas fazem com que as pessoas pensem mais em esportes, sintam saudades de se exercitar ou, até mesmo, se sintam motivadas a iniciar uma atividade física.

Bolas de futebol, raquetes de tênis, bolas de vôlei, quimonos e bicicletas também tiveram aumentos expressivos no número de buscas, variando de 31 a 376%, confirmando o impacto positivo que as Olimpíadas causam, tanto no varejo, quanto na saúde e nos hábitos das pessoas.

Quando Ítalo Ferreira ganhou sua merecidíssima medalha de ouro, o OLX registrou um aumento de 40% nas buscas por pranchas de surf, mostrando que, realmente, o brasileiro está se inspirando nos atletas olímpicos para voltar a se movimentar.

Espera-se que, conforme o avanço da vacinação contra Covid-19 aconteça, as pessoas se sintam mais livres e seguras para praticar esportes a céu aberto e, provavelmente, o surf e o skate serão novidades muito prazerosas na vida de muita gente do nosso país.

