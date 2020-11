Olívia Santana vota na Federação acompanhada do vice-governador João Leão

A candidata Olívia Santana (PCdoB), que concorre à Prefeitura de Salvador, votou neste domingo (15) pela manhã, acompanhada do vice-governador João Leão, do seu vice-candidato Joca Soares, da deputada federal Alice Portugal e deputado federal Daniel Almeida.

Durante a votação, no Colégio Estadual Henriqueta Martins Catharino, no bairro da Federação, a candidata disse que está com grande expectativa para o segundo turno em Salvador. "Eu prefiro confiar e acreditar no povo, no que tenho sentido no retorno que a população tem dado a gente nas ruas e nas redes sociais. Isso é o mais importante. Tenho muita confiança de que iremos para o segundo turno", falou Olívia.

Olívia apareceu em quarto lugar na Pesquisa Ibope deste sábado (14), com 4% das intenções de voto, atrás de Bruno Reis (DEM), que lidera com 66%; Major Denice (PT), com 17%; e Pastor Sargento Isidório (Avante), com 6%.

