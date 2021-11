Olodum faz parceria com família que está dando volta ao mundo contra poluição no mar

Durante toda a primeira quinzena de novembro, Salvador será tomada por uma grande onda de conscientização sobre o lixo plástico nos oceanos e a urgência por soluções para reverter esse cenário. Isso se deve à presença da família Schurmann na cidade, que está dando a volta ao mundo contra a poluição no mar, e numa das suas primeiras ações na capital baiana, realizou uma parceria com o grupo Olodum.

“Estar junto com o Olodum foi um processo natural. Ficamos sabendo do trabalho legal que eles realizam, principalmente com jovens, para cuidar da natureza. Houve essa ligação imediata. A gente conversou e a coisa cresceu para virar isso aqui hoje. E eu tenho absoluta certeza que essa parceria só vai evoluir mais ainda”, disse o capitão Vilfredo Schurmann, líder da família.

O acordo com o Olodum é só uma das ações que a família pretende realizar na cidade. Em cada lugar que passam, os Schurmann promovem ações e debates sobre os efeitos da poluição nos oceanos.

Essa já é terceira expedição feita para chamar a atenção do mundo para o avanço e os efeitos da poluição no mar. Desta vez, serão visitados 63 países. Em Salvador, duas praias terão ações de limpeza, a primeira neste sábado (6), mas os nomes não foram divulgados para evitar aglomerações.

João Jorge Santos Rodrigues, presidente do Olodum, destacou que o grupo já faz ações de combate à poluição do mar desde 1990. "Nosso carnaval de 2018, por exemplo, foi sobre a beleza das águas. Com a parceria, o comprometimento do Olodum com a causa ambiental se torna mais amplo e, para eles, cresce o comprometimento com a causa social que o Olodum aborda”, afirma.

Uma das ações práticas que serão realizadas graças à parceria é a confecção das baquetas utilizadas pelos músicos a partir de resíduos coletados do mar. “É uma inovação. O Olodum agora será feito de produto reciclável”, explica João Jorge. Além disso, a parceria pode ajudar a divulgar mais o Olodum em todo o mundo.

“Nós temos agora um grupo de navegadores que vão andar pelo mundo ao som do Olodum. Isso vai ser maravilhoso”, relata.

A expedição integra o projeto Voz dos Oceanos, um movimento mundial de combate à poluição plástica, e tem apoio da Organização das Nações Unidas (ONU). Além da visita às praias, o Farol da Barra, o Elevador Lacerda e o Elevador do Taboão serão iluminados de azul – uma referência ao projeto e ao Novembro Azul. “Queremos que todos estejam comprometidos com o cuidar da natureza e dos nossos oceanos. Esse é o principal valor dessa parceria”, descreve o capitão Schurmann.

Ontem (4), uma escultura de 4,5 metros foi inaugurada na Bahia Marina. Assinada pelo artista Bel Borba, a obra é o resultado do projeto “Arte de Salvar Oceanos”, desenvolvido por 350 crianças. Houve também uma apresentação no evento Welcome Tomorrow Experience – que discute tecnologia e sustentabilidade.

O Veleiro Kart usado pela família faz uso de energia limpa (eólica, hídrica e solar), tem geradores de baixo consumo e sistema de tratamento de esgoto. O barco possui uma composteira para tratar o lixo orgânico e um compactador para armazenar o lixo reciclável. Depois de Salvador, a família seguirá para Recife (PE) e Fernando de Noronha (PE). Na sequência, Voz dos Oceanos se dirigirá para o Caribe e costa atlântica dos Estados Unidos. A estimativa é concluir a viagem sem setembro de 2023, na Nova Zelândia. A expedição tem patrocínio da Corona (Ambev), Kaiak (Natura), Faber-Castell e Sabesp.