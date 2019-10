Olodum participa do Festival Akwasidae em Gana

A banda Olodum participará das celebrações do Festival Akwasidae, em Gana, neste mês de outubro. Na viagem para o páis africano, o grupo também participará das celebrações de 20 anos de reinado do líder dos Ashanti, que assumiu o trono em 26 de abril de 1999. O Festival Akwasidae acontece na cidade de Kumasi, com mais de um milhão de habitantes, capital histórica e espiritual do antigo Reino Ashanti. A celebração é rica de herança cultural e respeito a ancestralidade. O bloco afro será homenageado durante o desfile do Afro Fashion Day, em novembro.

O rei do país africano, Otumfuo II, visitou o grupo em 2017 e ficou impressionado com a recepção cultural oferecida pelo grupo: “foram as melhores memórias que tiveram do Brasil”, afirmou. Na ocasião, o monarca da nação Ashanti manifestou a importância de assegurar a continuidade das relações entre as nações por meio da cultura.

Na agenda de compromissos da Banda Olodum, também está previsto show em Accra, capital de Gana, onde se localiza as principais instituições políticas, econômicas e culturais do país.

A viagem também vai proporcionar vivências culturais para um grupo de jovens afro-brasileiro da Escola Olodum, que pela primeira vez participarão de uma viagem internacional ao continente africano como músicos da Banda Olodum.

Relação com a África

O Olodum desenvolve desde a sua fundação, em 1979, um trabalho de aproximação com os países do continente africano através de suas canções, poesias e temas de carnaval, estimulando a auto-estima e o orgulho dos afros-brasileiros.

Aos 40 anos, o Olodum mantém suas raízes de luta pela afirmação da cultura negra. Para isso tem em sua estrutura um projeto pioneiro de educação: a Escola Olodum, que tem como missão o desenvolvimento da cidadania e preservação da cultura negra.