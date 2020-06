OMS divulga novas orientações sobre uso de máscaras de pano contra o coronavírus

A Organização Mundial da Saúde divulgou, nesta sexta-feira (5), novas orientações para uso e fabricação de máscaras de pano, usadas na proteção das pessoas contra o novo coronavírus. A entidade ampliou as recomendações sobre as situações em que o equipamento deve ser utilizado, além de detalhar sobre seus materiais.

De acordo com a instituição, onde houver transmissão ampla da doença, as máscaras devem ser usadas por todas as pessoas. O mesmo deve ser feito em situações em que o distanciamento social não é possível, como no transporte público.

Em áreas com transmissão comunitária, quem tiver 60 anos ou mais e/ou possuir doenças pré-existentes deve utilizar máscara médica nos momentos em que o distanciamento físico não é possível.

Em locais com ampla transmissão, a OMS aconselha as máscaras médicas para todas as pessoas que trabalham nas áreas clínicas de uma unidade de saúde - e não mais somente para quem lida diretamente com pacientes infectados com a covid-19.

"Isso significa, por exemplo, que quando um médico faz uma consulta nas unidades de cardiologia ou de cuidados paliativos onde não há pacientes confirmados com Covid-19, eles ainda devem usar uma máscara médica", explicou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Líder técnica da organização, Maria van Kerkhove também falou sobre a importância de profissionais de saúde utilizarem acessórios especiais, como respiradores, quando estiverem próximos a procedimentos que gerem aerossóis (pequenas gotículas de saliva no ar).

Em relação aos materiais, a OMS orienta que as máscaras devem ter, no mínimo, três camadas de tecido. A primeira, mais interna, deve ser feita de um material que absorva a água, como o algodão. A do meio, com um material sintético, como o polipropileno, ou mesmo uma camada extra de algodão - a ideia é que ela aja como um filtro. Já a exterior deve ser com um material resistente à água, como o polipropileno, poliéster ou uma mistura deles.

As recomendações da OMS que continuam valendo são: