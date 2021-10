OMS se diz preocupada com aumento de casos da gripe aviária H5N6

A Organização Mundial de Saúde (OMS) demonstrou preocupação com o recente crescimento no número de casos da gripe aviária H5N6 entre humanos na China continental. O órgão ainda cobrou um aumento da vigilância para entender a origem e conter os danos do vírus.

Desde que foi confirmada em 2014, foram identificados apenas 48 casos em humanos, sendo que um terço deles foram registrados na China apenas nos últimos 3 meses.



“Uma vigilância geográfica mais ampla nas áreas afetadas na China e em áreas próximas é urgentemente necessária para entender melhor o risco e o recente aumento de contaminação por humanos”, disse um porta-voz da OMS ao site norte-americano BNO News.



Embora ainda não haja casos confirmados de transmissão entre humanos, a doença preocupa autoridades da área de saúde.



“As evidências epidemiológicas e virológicas atualmente disponíveis sugerem que os vírus da influenza A (H5N6) não adquiriram a capacidade de transmissão continuada entre humanos, portanto, a probabilidade de propagação entre humanos é baixa”, disse a OMS.



Ainda assim, a Organização defende a forte vigilância para detectar alterações virológicas, epidemiológicas e clínicas associadas aos vírus da influenza circulantes que podem afetar humanos.

A doença conhecida por sua transmissão através do contato com aves domésticas já deixou 26 mortos.