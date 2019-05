Ondas podem chegar a 3,5 metros em Salvador nesta quinta e sexta, alerta Marinha

O litoral entre Salvador e a cidade de Caravelas, no sul da Bahia, terá ondas de até 3,5 metros de altura desta quinta-feira (9) até às 9h desta sexta-feira (10).

O aviso de mar grosso foi feito pela Marinha do Brasil, por meio do Comando do 2º Distrito Naval e da Capitania dos Portos da Bahia (CPBA).

Foto: Arquivo CORREIO

A recomendação é que praticantes de esportes náuticos, embarcações de esportes e de pesca não naveguem em águas abertas. "As agências e condutores de embarcações de transporte marítimo de pessoal devem avaliar criteriosamente a conveniência da interrupção do serviço e sejam redobrados cuidados no fundeio e na amarração da embarcação, a fim de evitar que estas se soltem e fiquem à deriva", diz o alerta.

De acordo com a Marinha, o mau tempo é observado por conta da proximidade no inverno, o que faz com que as mudanças climáticas se tornem frequentes.

Em caso de emergência, as Organizações Militares podem ser acionadas. Confira abaixo os telefones:

- Capitania dos Portos da Bahia: (71) 3507-3777

- Delegacia da Capitania dos Portos em Porto Seguro: (73) 3421-2050

- Delegacia da Capitania dos Portos em Ilhéus: (73) 3222-5100

- Salvamar Leste: 185