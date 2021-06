Onde encontrar bons cursos gratuitos online sobre finanças pessoais?

Onde encontrar bons cursos gratuitos de educação financeira na internet? Patrícia Souza



Olá, Patricia. É fundamental ir em busca de informação confiável sobre finanças para construir e consolidar e conhecimento para não tomar decisões erradas ou precipitadas em relação à sua vida financeira. As informações técnicas são importantes, mas conhecer melhor e entender o seu perfil financeiro é determinante para ajudar a tomar boas decisões, portanto, busque conteúdos que elucidem sobre finanças comportamentais além da área financeira. Esses conteúdos são facilmente encontrados nas redes sociais, mas fique atenta para as possíveis fraudes, geralmente, disfarçadas de promessas de riqueza rápida e fácil. Filtre e verifique a idoneidade do conteúdo. Uma orientação que posso compartilhar com você: estude em páginas governamentais, empresas ou profissionais com notoriedade regional e nacional. Como exemplo, recomento instituições como a AMBIMA, CVM, BOVESPA, agora B3, BCB – Banco Central do Brasil que tem a ESAF – Escola de Administração Fazendária, que promove muitos cursos nessa área, além do SERASA ENSINA e tantas outras instituições que produzem um bom conteúdo sobre finanças.





Como sair de uma vez por todas do vermelho? Anônimo



Olá, Anônimo. A conquista da tão sonhada independência financeira é plenamente possível para qualquer pessoa, independentemente do nível social e de renda, mas vai precisar de muita determinação e foco, a partir de um objetivo claro que irá servir de incentivo. Sem isso, é muito difícil conseguir, ainda mais sabendo das diversas dificuldades que passamos no nosso dia a dia para garantir o pagamento das contas do mês. Se estiver, de fato, decidido a sair do vermelho e ter uma vida financeira mais equilibrada, trabalhe sua mente para as mudanças que precisará fazer, abrindo mão momentaneamente de alguns costumes que lhe custam caro. Superada essa etapa, inicie com o diagnóstico financeiro, que é a anotação de tudo que gasta dia por dia, durante um mês. Após essa etapa, avalie o que pode ser economizado ou suprimido e organize seus gastos de forma que sobre algum valor por mês, mesmo que isso exija grandes sacrifícios. A partir daí, é ir conduzindo suas finanças com o objetivo de obter, no menor tempo possível, a sua liberdade financeira. Nesse momento, não se preocupe com o tempo que isso irá durar, porque varia muito. Se concentre apenas no que precisa fazer para ter suas finanças em equilíbrio e poder ser dono de seu destino.





