Onde está Abner Pinheiro? Família presta queixa e espera volta de influencer baiano

Com mais de 800 mil inscritos no seu canal pessoal do YouTube e quase 2 milhões de seguidores no Instagram, agora desativado, o influencer baiano Abner Pinheiro está desaparecido. Segundo os stories divulgados pela mãe de Abner, Elionai Santos, a família prestou queixa do desaparecimento do rapaz na última sexta (3). “Ainda não sabemos de nenhuma notícia. O pai e o tio prestaram uma queixa e eu estou confiante no Senhor”, postou Elionai.

Abner desapareceu na última quinta (2), quando também deletou sua conta do Instagram após ter sido flagrado pela ex-esposa, a também influencer Sthefane Matos, com outra mulher, na cama do casal. Os dois já estavam separados, mas continuavam morando juntos. No Instagram, Sthefane publicou o vídeo relatando o flagra e Abner confirmou que está com outra mulher. “Errei e meu arrependimento está me castigando severamente. Estou desativando, não sei quando volto ou se volto. Adeus!”, disse Abner antes de desaparecer.

Junto com Sthefane, os dois mantinham o canal Abner e Ste, com mais de 4 milhões de inscritos. Foi graças a esse canal que eles se tornaram digitais influencers. O casal começou a postar vídeos no YouTube no ano de 2016. Desde então, os seguidores puderam acompanhar o desenvolvimento do namoro até a gravidez de Sthefane e o nascimento do filho Apolo Matos, hoje com apenas nove meses. O último vídeo do canal foi publicado há duas semanas.

O sucesso da dupla ajudou para que outros membros da família também se tornassem famosos na internet. Além da mãe, com 835 mil seguidores no Instagram, o pai, Tony Pinheiro, tem 204 mil seguidores, e a irmã, Keila Pinheiro, acumula 334 mil. Durante esse período, a família tem utilizado a rede social para fazer campanha pela volta de Abner e divulgar o sofrimento que estão passando.

“Tá doendo demais, tá difícil demais. Tô tomando algumas medicações, calmantes, remédios que foram necessários. Sei que Deus está no controle”, disse a mãe. Ainda nos stories, ela informou que chegou a sair para procurar o filho, mas não se sentiu bem e teve que voltar para casa. “Espero que ainda hoje a gente possa trazer o nosso menino, que ele possa nos dar um oi. Eu queria que o meu filho me dissesse que está bem, mas isso não aconteceu e por isso o meu desespero”, relata a mãe.

“Eu só queria acreditar que ele está bem em algum lugar, mas quando passa muitas horas a gente só pensa no pior. A única coisa que eu quero é que ele volte”, disse emocionada a irmã.

O pai de Abner também utilizou a rede social para se pronunciar sobre o assunto. “Eu quero mandar um recado pra você, filho, se estiver me ouvindo: vem para casa. Sua mãe não está legal. Seu pai também não está. Os irmãos, todo mundo só fala em você. Nós te amamos demais! Só Deus sabe o quanto estamos sofrendo”, afirmou.