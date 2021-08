Onde estão as vagas de trabalho fora do Brasil? E dicas de como emigrar

Canadá, Austrália, Irlanda e Portugal: locais que estão na mente de muitos jovens brasileiros que sonham em mudar de país definitivamente. Mas quais as vagas de trabalho por lá e quais os vistos possíveis para a mudança de nação?.

Neste 14º episódio do podcast O Que a Bahia Quer Saber (confira abaixo o player do programa), conversamos com consultores de imigração e baianos que já vivem nesses países. Eles explicam qual o leque de opções ao alcance de quem vive por aqui.

Canadá e Austrália, por exemplo, possuem programas de governo para atraírem imigrantes, e com abertura de vagas com alguma frequência. Mas, para isso, é preciso preencher alguns requisitos importantes e acumular pontos - literalmente. Será que você atende às exigências?

Quais as áreas de atuação mais demandadas nesses países? Será que dá para emigrar já trabalhando? Será que ir como estudante é o melhor para quem ainda não tem experiência de trabalho? Será que dá para aplicar para um visto de residência permanente sem sair do Brasil?

Todas essas perguntas são abordadas no podcast. Países como a Austrália e a Irlanda permitem que alguém que entre como estudante possa, ao mesmo tempo, trabalhar. Canadá tem uma alta demanda de força de trabalho e Portugal facilita por conta da língua em comum.

Para esse podcast, ouvimos as consultoras de imigração Celina Hui, da agência de imigração Immi Canadá (@immicanada) e Nina Caxambu, da empresa Tagarela (@tagarela_aus), que trabalha com a Austrália.

