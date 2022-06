Onde ir no Dia dos Namorados? Confira sugestões de hotéis e pousadas na Bahia

No dia 12 de junho, os brasileiros comemoram o Dia dos Namorados. Este ano, a data vai cair em um domingo – o que pode ser uma boa desculpa para viajar no final de semana que antecede a data e adiantar a comemoração. Pensando nisso, o portal Alô Alô Bahia preparou uma lista com hotéis capazes de agradar a todos os gostos. Veja a seguir:



Jambo Pousada e Restaurante

Próximo a Salvador, o Jambo é um charme. Ele fica na praia da Espera, em Itacimirim, no melhor estilo pé na areia. Fora que a pousada surgiu porque um alemão, Arno, se apaixonou pela baiana Iolanda e decidiu se mudar de mala e cuia para o Brasil. Na Jambo você encontra quartos com vista para o mar, café da manhã, spa e delícias da culinária regional no restaurante “Cor do Jambo”. E na noite do dia 11/06, a pousada promove uma noite romântica com o show do clarinetista Ivan Sacerdote.

Para mais informações e reservas:

pousadajambo.com.br

Praia da Espera - Itacimirim - Bahia - Brasil

Telefone +55 71 3121-1091

Celular +55 71 99374-7932

E-mail: pousadajambo@pousadajambo.com.br



Vila Pugliese Hotel Boutique

Quem quiser passar o Dia dos Namorados na belíssima Chapada Diamantina pode procurar o Vila Pugliese. O hotel, com inspiração nas vilas italianas, reflete a paixão dos donos, Kiki e Edu, pelas suas origens europeias. Buffet de café da manhã, serviço de quarto, restaurante, piscina com borda infinita, ofurô, passeios e piqueniques são algumas das comodidades que o local oferece. Alguns quartos possuem vista para o vale do Rio Lençóis e todo o hotel é privilegiado pela natureza em uma das cidades mais charmosas da Chapada. Um jantar especial harmonizado será servido exclusivamente para os hóspedes celebrarem o amor.

Para mais informações e reservas:

vilapugliesehotelboutique.com.br

Rua Córrego do Meio, s/nº, Lavrado

Lençóis - Bahia

reservas@vilapugliesihotelboutique.com.br

Telefone: (75) 99856-7272



Hotel Ponta de Ihambupe Boutique e Spa

Quem procura um lugar pouco conhecido entre os destinos turísticos da Bahia vale a pena se hospedar no Ponta de Ihambupe Hotel Boutique e Spa. Ele fica localizado na praia de Baixio, a 124 km de Salvador no município de Esplanada e oferecerá um jantar romântico para os hóspedes no próximo final de semana. O hotel possui quartos com vista para o mar, academia, piscina, bar, restaurante, spa, sauna, translado entre outros serviços. Nada melhor que levar o seu amor para um lugar novo, não é mesmo?

Para mais informações e reservas:

slavierohoteis.com.br/hoteis/ponta-de-inhambupe/

Loteamento Ponta de Inhambupe, 189, Baixios, Bahia

Telefone: (75) 9 9900.9733

reservas.scpi@slavierohoteis.com.br



The Barracuda

O grupo Barracuda possui três opções de hospedagem em Itacaré para casais apaixonados que queiram comemorar o fim de semana do Dia dos Namorados sozinhos ou para aqueles que quiserem viajar em grupo, com amigos ou familiares, por exemplo. Tem hotel, hotel boutique e vila com casas de 4 a 8 suítes. Um detalhe curioso é que os restaurantes dos hotéis misturam a cozinha tradicional baiana com elementos da cozinha nórdica. E como Itacaré é famosa por sua natureza exuberante, os casais mais aventureiros terão muito que aproveitar no fim de semana dos namorados. Além de todas as comodidades como bar, piscina, spa etc o Barracuda também oferece opções de passeios preparados de acordo com o perfil dos hóspedes e, para a semana dos namorados, 20% off em no menu Spa e também amenidades especiais na chegada dos hóspedes. Afinal, o dia mais romântico do ano pode não precisa ser igual para todo mundo.

Para mais informações e reservas:

thebarracuda.com.br

Telefone para reservas +55 (73) 9 9983.3405

bbh.reservations@thebarracuda.com.br

villas.reservations@thebarracuda.com.br

vb.reservations@thebarracuda.com.br



Pousada Tutabel

A deliciosa pousada Tutabel, localizada em Trancoso, terá uma surpresa para os hóspedes que estiverem nesse paraíso no final de semana dos namorados. A apenas 10 minutos do famoso “Quadrado”, onde acontece todo o agito da vila, a pousada oferece suítes charmosas e varandas que te fazem sentir no meio da natureza. Inclusive existem várias ações e projetos de apoio a projetos de sustentabilidade na região.

Para mais informações e reservas:

tutabel.com.br

+55 73 3668-2800

reservas@tutabel.com.br

Estrada do Rio Verde, nº 3.000, Sítio Santo Antônio, Distrito de Trancoso - Trancoso - Bahia

CEP 45818-000 - Brasil



Tivoli Ecoresort Praia do Forte

Nesse final de semana dos namorados o Tivoli chegou chegando com nada mais nada menos que um show exclusivo de Ivete Sangalo para os hóspedes. A apresentação acontecerá na noite do dia 11/06 (sábado). O “pacote do Dia dos Namorados” fica entre os dias 9 e 13 de junho e, além do show, também oferece café da manhã, almoço e jantar. Isso sim que é comemorar o amor em grande estilo.

Para mais informações e reservas:

tivolehotels.com

Av. do Farol, s/n - Praia do Forte, Mata de São João - CEP: 48280000 - Bahia, Brasil

-12.5850099,-38.0136457

+55 (71) 3676 4000

+55 (71) 3676 1112

reservas.tepf@tivolihotels.com



Refúgio na Serra Boutique Hotel

Fruto de um sonho em família, o Refúgio na Serra foi idealizado por alguns anos até se tornar realidade. Assim, em 2015 começaram as primeiras pesquisas e esboços. Ao final de 2018 a oportunidade veio ao encontro do sonho. Um local encantador, no coração de Mucugê, mas que preservava o silêncio, a tranquilidade e uma vegetação exuberante, responsável por proporcionar um microclima agradabilíssimo. A propriedade, com projeto do GAM Arquitetos, conta com 12 acomodações.

Para mais informações e reservas:

https://www.refugionaserra.com.br

contato@refugionaserra.com.br

Rua Caetité, 40A, Mucugê.

