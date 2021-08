Onde o Bahia pode chegar sob o comando do argentino Diego Dabove?

O argentino Diego Dabove foi anunciado esta semana como novo técnico do Bahia e assume a equipe após o jogo contra o Grêmio, sábado (21), às 19h, em Porto Alegre. Ele tem 48 anos, foi goleiro profissional, mas pendurou as luvas cedo, apenas aos 27 anos, por causa de uma lesão no ombro. A partir daí, passou a trabalhar como auxiliar técnico.

A carreira de Diego Dabove como treinador é curta e começou em 2018. O primeiro clube que ele treinou foi o Godoy Cruz, onde chamou a atenção por conquistar o vice-campeão argentino e a vaga para a Taça Libertadores da América de 2019. Comandou também Argentinos Juniors e San Lorenzo.

Este episódio do Bate-Pronto analisa a contratação do técnico argentino, os desafios que ele terá e onde o tricolor pode chegar com ele no comando.

