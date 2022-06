ONG oferece cursos gratuitos e on-line para professores

O programa Pró Ler & Brincar em Todo o Lugar está com inscrições abertas para o curso gratuito e on-line com certificação para professores de todo o Brasil, que podem participar a qualquer momento, pois não há prazo para fim das inscrições. A capacitação é oferecida pela ONG Pró-Saber SP , que irá promover uma aula experimental, on-line e gratuita, para tirar as dúvidas dos educadores, escolas , e demais interessados no curso. A transmissão será no dia 6 de junho, a partir das 19h, no YouTube e Facebook do instituto.

As aulas do curso estão disponíveis em um espaço virtual de formação chamado Pró Formação e trabalham a leitura, a escrita, o brincar e os processos de acompanhamento de formação de professores. Após iniciar o curso, os participantes têm acesso livre ao conteúdo durante 75 dias com certificação automática após a conclusão dos módulos.

A formação possui 11 módulos com fundamentação teórica e parte prática. Os conteúdos oferecidos utilizam uma metodologia que já impactou mais de 10 mil crianças e jovens diretamente e 43 mil pessoas indiretamente.

Pró-Saber

Com intuito de preencher a lacuna de oferta de Educação Infantil , o Instituto Pró-Saber SP, uma ONG criada em 2003, atua na comunidade de Paraisópolis, em São Paulo. O Instituto tem como missão fortalecer a educação integral de crianças brasileiras por meio de experiências de leitura e brincadeira transformando suas famílias e suas comunidades.