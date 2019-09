Ongs reúnem comunidade para comemorar aniversário do Farol de Itapuã

Comemorar os 146 anos do Farol de Itapuã e incentivar o turismo de avistamento de baleias na região. Com essa proposta, as organizações não governamentais Porto das Baleias, Pedra que Ronca e a Baleia Rosa de Itapuã realizam uma festa de aniversário para um dos principais cartões postais da capital baiana. As comemorações terão início na sexta, 06, com uma roda de conversa, à partir das 8h, na sede do bloco Malê Debalê, no Alto do Abaeté, s/n, em Nova Brasília de Itapuã.

De acordo com o idealizador da proposta, o produtor cultural Cristiano Loureiro, essa será a oportunidade para que a comunidade possa discutir questões específicas da região, como a segurança pública e a redução da criminalidade na área. “Nunca havíamos comemorado a data, mas percebemos que essa era uma boa oportunidade para, num único evento, unirmos a possibilidade de sensibilizar a sociedade e os poderes públicos para a riqueza histórica e cultural do bairro, além de despertarmos para a possibilidade de geração de emprego e renda com o turismo de avistamento de baleias, especialmente nessa época do ano”, reforça Loureiro.

Para o presidente do bloco Malê Debalê, Cláudio Araújo, a iniciativa é fundamental para elevar a autoestima da comunidade, além de valorizar a identidade da população local. “Esse tipo de iniciativa é fundamental porque nos agrega e ajuda a manter viva a paixão desse povo por suas origens e cultura, além de alertar para a necessidade de conservação do nosso patrimônio ambiental”, afirma.

No dia do aniversário, que coincide com as comemorações da Independência do Brasil (7/9. sábado), haverá uma programação toda especial, com uma competição de Standup Paddle. Em seguida, um historiador da Marinha do Brasil fará uma palestra sobre a origem histórica do Farol de Itapuã e da vila de pescadores que batizou o bairro.

A festa será finalizada com um show que reunirá artistas locais, entre eles o grupo Malezinho, o instrumentista Fabricio Rios; Os Andrade’s, Paulinha Oliveira; o coreógrafo Agnaldo Fonseca, Gegê Gomes e a Escola de Samba Unidos de Itapuã. “A festa é aberta aos moradores e à sociedade em geral”, finaliza Loureiro.

Organizações tentam incentivar o turismo de avistamento de baleias como uma forma de estimular o emprego e renda da região, além de estimular a preservação ambiental (foto: Cristiano Loureiro/Divulgação)



Vale salientar que, no século XVII, o bairro era uma importante armação baleeira, onde a pesca desses imensos mamíferos era fundamental para extração do óleo, responsável pela iluminação do centro urbano. Em 7 de setembro de 1823, o Farol de Itapuã foi inaugurado. O Engenheiro Zózimo Barroso o construiu, sobre a Pedra da Piraboca para sinalizar bancos de areia ali existentes e orientar a navegação marítima de Salvador.

O farol tem 21 metros de altura, apresenta a forma de uma torre toda em ferro fundido, emite um relâmpago branco a cada 6 segundos, uma luz fixa branca, com alcance de 15 milhas náuticas (28 km), facilitando, assim, a navegação de embarcações que veem de longe.

Localiza-se a cerca de 23 quilômetros (14 mi), a és-nordeste do Farol da Barra, originalmente pintado de roxo-terra. Em 1939, passou a ser pintado em faixas horizontais de cor branca e laranja e, em 1950, sua pintura foi novamente modificada para vermelho e branco, cores que mantém até hoje.