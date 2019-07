Ônibus 100% elétrico será testado em linhas de Salvador a partir de terça (16)

Testado em maio, o ônibus 100% elétrico da chinesa BYD vai começar a circular em algumas linhas do transporte público de Salvador a partir desta terça-feira (16). O valor cobrado será a tarifa tradicional e a nova fase de testes vai durar 30 dias. A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) quer testar como o veículo se adequa às condições rotineiras do transporte e à geografia da capital baiana.

O novo teste vai ajudar a Semob a decidir, no futuro, sobre a possibilidade de usar a nova tecnologia tanto para operação do transporte em outros modais, como o BRT, como em linhas convencionais do transporte coletivo.

O veículo tem capacidade para 51 passageiros em pé e 26 sentados. 100% elétrico, não emite qualquer tipo de poluição. São dois motores, um em cada roda, freio ABS, potência de 400cv. Ele roda 250 km com a bateria completa - para ser inteiramente recarregada, é preciso 4 horas.

O carregamento é feito em uma central de abastecimento, que pode ficar nas garagens. O ônibus fica ligado à tomada durante todo o processo.

O secretário Fábio Mota destacou a importância dos ônibus elétricos para o ambiente. “Nós estamos testando as questões da autonomia e da logística do carregamento, assim como a funcionalidade do veículo. O ônibus elétrico é uma tecnologia limpa. É evidente que, entre ele e o normal, o elétrico leva todas essas vantagens por ser um aliado do meio ambiente”.

Com 100% de suspensão pneumática, o ônibus também oferece mais conforto aos passageiros, com sistema de ajoelhamento, com piso baixo e ausência de degraus. Com um botão, o ônibus é inclinado para o lado e uma prancha desliza ajudando o acesso de cadeirantes e pessoas com dificuldade de locomoção.