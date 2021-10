Ônibus com ar-condicionado vão operar da Estação Mussurunga até a Orla

Quem já andou em um ônibus cheio em um sol de quase dezembro sabe o sufoco que é a viagem. Por isso, cada vez que novos veículos com ar-condicionado são adicionados a frota de Salvador a população comemora. Nesta terça-feira (5), foram entregues 70 novos veículos. Eles vão se juntar aos 199 que já circulam na cidade com esse recurso e outros 99 serão incorporados até o final de outubro.

Os novos veículos foram apresentados na manhã desta terça-feira (5), no estacionamento do Parque dos Ventos, na Boca do Rio. Eles vão operar na Bacia C ou Orla da cidade. Esse trecho era operado pela antiga CSN, ficou sob intervenção da prefeitura até 30 de setembro de 2021, e a partir do dia 1º passou a ser operado pelas outras duas concessionárias que atuam o transporte público da cidade.

A OTTrans vai administrar 40 dos ônibus novos e a Plataforma os outros 30 veículos. O prefeito Bruno Reis (DEM) fez a entrega oficial e disse que com os acréscimos de outubro a cidade terá 37% da frota com ar-condicionado. A meta do Município, estabelecida antes da pandemia, era chegar até o final de 2022 com mil ônibus com esse recurso. Bruno disse que esse objetivo ainda pode ser atingido ou, ao menos, 50% da frota de 1.8 mil ônibus.

“A maioria desses ônibus vai atuar na bacia da CSN, na Orla. A população dessa área foi a mais penalizada diante da dificuldade da empresa de renovar frota e depois com a falência da empresa. Vamos compensar a população colocando a maioria desses ônibus em funcionamento nesta área da cidade”, afirmou.

Os ônibus começam a circular a partir desta quinta-feira (7). Para a diarista Isabel Rodrigues, 45 anos, a medida é positiva, mas ela não está totalmente satisfeita por conta de um detalhe. “Estou chateada porque eu moro na Suburbana, então, essa mudança não vai me impactar. Poderia começar por aqui. Mas, brincadeiras a parte, a gente fica feliz com essa novidade porque é uma forma de fazer valer a passagem de R$ 4,40”, disse.

O estudante Rafael Souza, 25, será um dos beneficiados pela mudança. Ele faz parte do trajeto entre a casa dele, em Itapuã, a faculdade e o estágio de metrô e o restante do caminho é de ônibus. “A gente sai de casa cheirozinho, consegue manter a dignidade no metrô, mas quando entra no ônibus é um suor danado. A camisa chega gruda nas costas. Esse serviço é bom e tem que ser na cidade toda”, opinou.

Os veículos têm elevador e corrimão para facilitar a acessibilidade, são equipados com motor Euro 5, que emite menos poluentes na atmosfera, e vão operar entre a região da Estação Mussurunga e Orla. Antes de entrar em operação eles precisam passar por alguns ajustes como padrões de emplacamento, instalação das câmeras de monitoramento, GPS, validador, programação visual de placas de itinerário frontal e lateral, adesivo com valor da tarifa, adesivo de ponto cego e adesivação interna de assentos preferenciais.

Além dos novos ônibus, os consórcios alugaram 150 veículos usados que já estão circulando na cidade, substituindo os ônibus da antiga CSN. As duas empresas estão assumindo de forma emergencial a Bacia C, enquanto é concluída a licitação definitiva, que leva uma média de 6 a 7 meses. Dentre as atribuições, a nova empresa gestora terá que colocar uma frota nova com ar-condicionado.

Confira abaixo em quais linhas os novos veículos climatizados irão operar:

1) OT TRANS

Linha 1001 - Aeroporto x Praça da Sé

Linha 1007 - Lapa x Jardim das Margaridas

Linha 1035 - Aeroporto x Praça da Sé (via Garibaldi)

Linha 1372 - Jardim Nova Esperança/Vilamar x Lapa/Comércio (via Trobogy)

2) Plataforma

Linha 0713 - Santa Cruz x Calçada/Bonfim

Linha 0728 - Nordeste x Ribeira

Linha 0907 - Boca do Rio x Ribeira

Linha 1049 - Estação Mussurunga x Alto do Coqueirinho

Linha 1055 - Estação Mussurunga x Ribeira/São Joaquim

Linha 1060 - Estação Mussurunga x São Joaquim

Linha 1077 - Estação Mussurunga x KM 17

Linha 1078 - Estação Mussurunga x Stella Maris

Linha 2006 - Metrô Retiro x Santa Mônica/Pituba