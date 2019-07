Ônibus da PM perde o controle bate em casa e carros no bairro da Santa Cruz

Um ônibus do Batalhão de Operações de Choque da Polícia Militar perdeu o controle e colidiu com duas residências, quatro carros e uma moto, ferindo duas pessoas (um homem e uma criança). O acidente ocorreu por volta das 21h da noite de domingo (14), no bairro de Santa Cruz, em Salvador.

Segundo o engenheiro da Defesa Civil do Salvador (Codesal), Expedito Sacramento, o órgão aguarda a chegada de equipes da Secretaria de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) para realizar as escoras do imóvel e a retirada do veículo.

O prédio onde mora a estudante Maria Luiza, 21 anos, teve o muro frontal atindigo pelo impacto. Segundo ela, o susto foi grande que ela pensou que a casa estava desabando.

"Eu estava em casa, fiquei sem entender direito. Eu vi tudo. O ônibus estava descendo e do nada bateu na moto do meu primo e num carro que estava aqui na frente. Depois, desceu batendo em outros veículos e foi parar na casa da frente. Meu primo teve que ir trabalhar sem a moto hoje, ela ficou destruída. Não consigo imaginar o que houve de fato com o motorista, se ele perdeu o controle, ou o que foi. Não é comum a Choque está aqui no bairro, ainda mais com ônibus. Estava tendo uma festa pequena aqui", disse.

O impacto que causou mais danos foi na residência do mecânico Armando Pereira, 60, e a dona de casa, Maria de Fátima Sousa, 60. O casal estava se preparando para dormir, no primeiro andar da casa, onde ficam os quatros, quando ouviram o barulho do impacto. O imóvel de dois andares onde moram com um filho de 21 anos teve a estrutura abalada.

"Estávamos prestes a ir dormir. O bairro estava movimentado por conta de uma festa. Foi um susto muito grande, um estrondo alto e forte, pensei que a casa estava desabando, corri sem saber para onde ir. Ainda não nos disseram o que vai fazer, nem para onde vamos", contou o casal, que aguardava a retirada do ônibus para totalizar o prejuízo em sua residência.

Maria de Fátima e Armando foram retirados de dentro da residência com a ajuda do Corpo de Bombeiros, que fez o salvamento.

A PM foi procurada, mas ainda não se pronunciou sobre o assunto.

