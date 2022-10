Ônibus deixam de circular em Cajazeiras VI após morte de filho de policial

Os moradores do bairro Cajazeiras VI, em Salvador, ficaram sem ônibus na noite desta quarta-feira (5). Segundo testemunhas, mensagens que circularam nas redes sociais alertavam para um suposto toque de recolher na região por conta da morte do filho de um policial na terça-feira (4). Por conta dos boatos, pelo menos três linhas de ônibus pararam de circular pelo bairro.

As linhas de ônibus que foram suspensas no bairro são: Estação Pirajá via BR-324, Stiep/Imbuí, e Estação Pirajá via Castelo Branco, segundo a TV Bahia. Em nota, a Polícia Militar não confirmou os boatos de toque de recolher no bairro e informou que o policiamento no local está mantido pela 3ª CIPM.

"A Polícia Militar atua preventivamente no patrulhamento em vias públicas ou através de acionamento. Na região, o policiamento é realizado pela 3ª CIPM, mediante o emprego de viaturas que realizam rondas diuturnamente, com o apoio de equipes da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) Rondesp Central. A corporação ressalta que é imprescindível que qualquer situação que fuja à normalidade seja informada pelo 190 ou 181 (disque-denúncia) para que a PM encaminhe guarnições ao local", diz o texto.

O crime

Um adolescente de 17 anos foi morto a tiros na tarde desta terça-feira (4), no bairro de Cajazeiras VI. Everton Anjos de Oliveira Santos era filho de um policial civil aposentado.

Segundo a Polícia Civil, as primeiras informações indicam que Everton foi abordado por três homens que o agrediram e depois atiraram nele, na Rua Marisol. O crime aconteceu por volta das 14h.

Ainda não se sabe o que motivou o assassinato. A 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central) vai investigar isso, além de buscar identificar os responsáveis pelo crime. O corpo foi removido pelo Departamento de Perícia Técnica (DPT).