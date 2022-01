Ônibus deixam de circular em Valéria após tiroteio

Um tiroteio ocorrido no bairro de Valéria, na região do Penacho Verde e Nova Brasília, na madrugada desta quarta-feira (19), causou a falta de transporte público na região e transtorno para os moradores. A informação foi divulgada pela Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob).

De acordo com a pasta, por conta do tiroteio durante a madrugada e por questões de segurança, os ônibus não estavam acessando o bairro no início da manhã desta quarta. A operação foi normalizada por volta das 9h.

Os ônibus não entravam na Rua Nova Brasília de Valéria, tida como o final de linha do bairro. "O ponto de ônibus estava cheio. Quando isso acontece, o pessoal tem que andar até o Largo de Valéria, para então ao trabalho", disse uma moradora que preferiu não se identificar.

Questionada sobre o motivo da interrupção do serviço de transporte público, ela disse que não sabia: "Quando a gente aqui em casa acordou, já encontrou tudo assim. Mas ninguém soube informar o motivo”.

Apesar da ausência dos ônibus, os micro-ônibus do transporte complementar não pararam de circular em Nova Brasília de Valéria. "Foi um quebra-galho, porque a linha vai para Itapuã, mas a maioria das pessoas vai para a Estação Pirajá", disse outro morador que também não quis revelar sua identidade.

A Polícia Militar informou que agentes realizavam patrulhamento na localidade Penacho Verde, bairro de Valéria, no período da tarde desta quarta-feira(19), quando se depararam com um grupo de homens armados, que, ao perceberem a aproximação da guarnição, começaram a disparar. Houve revide, mas nenhum suspeito foi encontrado. Não há informação, até o momento, quanto à feridos. O policiamento segue reforçado na região.