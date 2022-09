Ônibus despenca de viaduto na BR-324 e deixa dois feridos

Um ônibus caiu de um viaduto na BR-324, na altura do bairro de Porto Seco Pirajá, na manhã desta segunda-feira (19). No momento do acidente, só estavam duas pessoas no veículo. Os dois tiveram ferimentos leves, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O ônibus estava voltando para a garagem em Pirajá quando aconteceu o acidente. O motorista perdeu o controle da direção, bateu na mureta de proteção e despencou na via embaixo, no sentido de Feira de Santana. Nenhum outro veículo foi atingido.Uma marginal da via está interditada. A ViaBahia diz que há lentidão no trecho por conta do acidente.

O motorista foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Teresa de Lisieux para fazer mais exames. Aparentemente ele sofreu apenas escoriações. O outro rodoviário que estava no ônibus foi socorrido pelo supervisor, de carro.

Valter Manuel, dirigente do Sindicato dos Rodoviários, disse à TV Bahia que o acidente foi uma fatalidade e agradeceu não ter acontecido nada pior. "Ele estava conversando muito bem, foi para o hospital fazer o exame interno, mas aparentemente, pelo tipo de acidente, ele está bem. Estava conversando, por fora está bem", disse, sobre o motorista. Valter também afirmou que o outro rodoviário também foi levado para o Hospital Teresa de Lisieux para passar por mais exames.

O ônibus ainda está na via e deve ser retirado do local de guincho. Ainda não se sabe o que causou o acidente.