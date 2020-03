Ônibus do Bahia circula por Salvador em campanha contra pandemia

Nada de delegação tricolor a caminho da Fonte Nova. Os jogadores do Bahia foram liberados pelo clube para fazerem isolamento social em casa durante a paralisão dos campeonatos, mas o ônibus do Esquadrão está circulando pelas ruas de Salvador apenas com o motorista dentro. A nova função é para alertar a população sobre a importância do isolamento social no combate à pandemia de coronavírus.

Um sistema de som adaptado ao ônibus tricolor passa a seguinte mensagem: "Atenção, vá pra casa! O vírus não perdoa ninguém, em bairro nenhum. Você pode ser Bahia, mas não é super man. É o Esquadrão também na luta contra o coronavírus. Ninguém nos vence em prevenção. Esse jogo, a gente ganha em casa".

A ação começou na tarde de segunda-feira (23) e não tem data prevista para ser finalizada. O Bahia vem realizando diversas campanhas na luta contra o contágio do coronavírus, entre elas a divulgação de um vídeo com diversos artistas, incluindo a cantora rubro-negra Ivete Sangalo, pedindo que as pessoas sigam o isolamento social.