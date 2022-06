Ônibus é depredado no centro de Lauro de Freitas

Um ônibus foi depredado no centro de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. O ônibus é da empresa Costa Verde e fazia a linha Vilas do Atlântico-Campo Grande.

Segundo informações da Polícia Militar, o crime foi praticado por quatro homens, quando o veículo passava pela Avenida Beira Rio, na tarde dessa segunda-feira (20).

Os suspeitos mandaram os passageiros desceram dos coletivos, e obrigaram o motorista a atravessar o veículo na pista. Os homens usaram pedaços de madeira e pedras para depredar o veículo.

Segundo a Polícia Civil, um dos possíveis motivos do dano é uma briga do antigo motorista da rota com um passageiro.

Equipes da 52ªCIPM fizeram diligências na localidade, mas ninguém foi encontrado. Os funcionários da empresa foram orientados a registrar ocorrência na delegacia. O caso está sendo investigado pela 23ª Delegacia Territorial (DT/Lauro de Freitas).