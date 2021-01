Ônibus é incendiado em São Cristóvão; coletivos param de circular na região

Um ônibus foi incendiado na manhã desta quarta-feira (27), no final de linha do Parque São Cristóvão, em Salvador. O incêndio teria sido causado em resposta à morte e à prisão de dois criminosos no bairro, ocorridas na terça-feira (26). Não há registro de feridos até o momento.

Por conta do incêndio, os coletivos pararam de circular pela região de fim de linha do bairro. Moradores da localidade também relatam que o comércio da região foi fechado após o atentado. O Corpo de Bombeiros já esteve no local e controlaram as chamas, no entanto, o ônibus ficou completamente destruído.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana de Salvador (Semob), o ônibus incendiado está obstruindo uma das vias principais do bairro, impedindo a circulação de outros veículos. Assim, o terminal foi remanejado temporariamente para o Jardim das Margaridas.

A Polícia Militar ressalta que o policiamento está reforçado na região de São Cristóvão com guarnições da 49ª CIPM e da Rondesp Atlântico. Os suspeitos de terem causado o incêndio estavam sem camisa, com o rosto coberto, e fugiram sentido Beira do Rio. Os policiais seguem em diligências na localidade em busca dos autores do crime.

Ainda de acordo com a PM, no início da noite de ontem (26) indivíduos armados utilizando um veículo modelo Corsa, efetuaram disparos de arma de fogo contra guarnições da Rondesp Atlântico, na Rua Lessa Ribeiro, em São Cristóvão. Houve revide, e, após o confronto, um homem ficou ferido e foi socorrido ao Hospital Menandro de Farias, onde não resistiu aos ferimentos. Um outro indivíduo foi preso em flagrante por posse de drogas e arma.

Foram apreendidas uma pistola 9mm, 30 pinos de cocaína, 38 trouxas de maconha, dois aparelhos celulares, R$ 81,00 em espécie e um veículo Corsa Hatch, com chave e documento.