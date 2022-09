Ônibus extras reforçam transporte público em Feira de Santana no domingo de eleição

O transporte público em Feira de Santana será reforçado com 32 ônibus extras neste domingo, 2, para garantir e facilitar a mobilidade de passageiros nas Eleições 2022.

A operação especial ocorre das 5h às 20h com 84 ônibus do Sistema Integrado de Transporte (SIT), BRT (Bus Rapid Transit) e do FeiraMOB, além de todas as vans do Sistema de Transporte Alternativo e Complementar (STPAC) atendendo a zona rural.

Fiscais da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) estarão orientando os usuários nas cinco estações de transbordo (Central, Norte, Sul, Noide e Pampalona) e viaturas padronizadas do órgão monitorando os principais pontos de ônibus.

Segundo o diretor de Transportes André Akio, "as linhas com maior fluxo terão atenção redobrada com veículos reservas de prontidão". O Governo Municipal garantirá também o benefício social da meia passagem (R$2,07) oferecido aos domingos e feriados através do cartão Via Feira.

Outra vantagem é que o usuário pode fazer a recarga de créditos no cartão eletrônico por meio do aplicativo KIM + de forma 100% digital.

"Considerando a importância das eleições e a grande mobilização de pessoas, o prefeito Colbert Filho determinou que priorizássemos o cidadão no seu acesso ao transporte público com segurança e comodidade", afirma Saulo Figueiredo, secretário da pasta.