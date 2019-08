Ônibus pago pelo celular? Começam testes em linha da capital

Depois dos coletivos com ar-condicionado, outra novidade começou a circular pelas ruas de Salvador. Quem anda de ônibus vai poder, agora, pagar a passagem através de um aplicativo no celular. O Vá de Buzu começou a ser testado nas ruas da cidade nesta segunda-feira (26), e mais de 1,5 mil baianos já transformaram seus celulares em uma espécie de cartão de passagem. A novidade veio junto com a circulação do ônibus elétrico, também em teste.

Os testes da nova ferramenta começaram na linha 1567-1, que liga Vista Alegre à Barra, passando por Fazenda Coutos, que traz uma novidade também no próprio carro, já que está rodando com o ônibus elétrico. Quem decidir usar o celular para pagar a passagem até Vista Alegre terá, ainda, uma grata surpresa: poderá viajar de graça. Na fase de testes, a instalação do aplicativo gera um bônus de R$ 100 que pode ser consumido até o próximo dia 30, apenas nessa linha.

Na rua, a boa nova chamava a atenção de quem via o carro elétrico. “O senhor ganha mais pra dirigir esse carro chique motorista?”, brincou uma passageira no ponto de ônibus. “Pena que não é a minha linha”, comentou outra.

Dentro do ônibus, o cobrador Reginaldo Barbosa, que há 15 anos trabalha na função e foi designado para rodar no novo veículo, comentava a novidade. “Vai ser ótimo pro passageiro né? 100% de conforto, poder fazer de casa. Às vezes, a pessoa vem com o cartão e, quando passa na máquina, tá sem saldo. Carregando o celular não tem esse problema”, espera o funcionário.

Quando o passageiro se aproximava da catraca, seu Reginaldo fazia questão de explicar a nova possibilidade de pagamento. “Já estou baixando aqui. Geralmente perco tempo na fila para carregar o cartão, agora isso vai acabar. Achei ótimo”, avalia a estudante e vendedora Laise Luz, 24 anos. “Tomara que seja aprovado e aplicado em todas as linhas. É uma novidade que vai facilitar muito”, acredita o autônomo Aloísio Soares, 39. Para usar a nova ferramenta, depois de baixar o aplicativo, os passageiros precisaram escanear um código QR preso no veículo para realizar o pagamento.

“Trata-se de mais um avanço que estamos testando a partir de agora para o sistema de transporte de Salvador, visando criar mais benefícios para os usuários através do uso da tecnologia. Salvador tem sido referência nisso. Testamos o aplicativo numa linha de ônibus exclusiva para o Semana do Clima para iniciar os testes do app, e agora estamos colocando numa linha convencional do sistema. A partir daí vamos analisar a possibilidade de expandir em outros ônibus”, observou secretário municipal de Mobilidade Urbana (Semob), Fábio Mota, ressaltando que ainda não há prazo definido para que as duas novidades entrem em operação.



Se a avaliação for positiva, o app poderá ser utilizado como mais uma opção de cobrança de passagem ao usuário do sistema de transporte público, sem excluir as demais. “O objetivo agora é fazer um estudo dessa nova plataforma de cobrança”, afirmou.

* Gabriel Amorim, com supervisão da chefe de reportagem Perla Ribeiro