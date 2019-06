Ônibus pega fogo na rodoviária de Salvador

Um ônibus pegou fogo no Terminal Rodoviário de Salvador, na tarde desta sexta-feira (21), após sofrer uma pane elétrica, segundo funcionários que estavam no terminal no momento da confusão.

Segundo a Agerba, agência responsável pela regulação de transporte estadual, o princípio de incêndio começou por volta da 13h20, no momento em que os passageiros se preparavam para embarcar. A fumaça chamou a atenção dos funcionários, que usaram extintores de incêndio para evitar que as chamas se propagassem.

No momento, a área de embarque estava cheia de passageiros que aguardavam para embarcar. A movimentação para apagar as chamas provocou correria. Algumas pessoas fugiram para dentro do terminal, enquanto outras correram para as plataformas vizinhas e para a área de desembarque.

A recepcionista Aline Souza, 34 anos, estava aguardando para embarcar em outro coletivo quando começou o tumulto. "Eu só vi as pessoas correndo e algumas gritando. Peguei minha mochila, meu filho e corri para dentro da rodoviária. Foi um susto. Tinha muita fumaça, acho que foi isso que deixou a gente assustado", disse.

O ônibus fazia a linha Salvador/Jequié e estava na plataforma A quando as chamas começaram. Apesar do susto, a Agerba informou que ninguém ficou ferido e que o coletivo foi substituído logo em seguida. Os passageiros seguiram viagem sem maiores transtornos.

O ônibus pertence a empresa Camarujipe e foi levado para a garagem depois do ocorrido. Segundo a Agerba, o veículo está com a documentação regular e a vistoria em dias. O CORREIO ainda não conseguiu contato com os representantes da empresa.

Procurado, o Corpo de Bombeiros informou que não foi acionado para atender a essa ocorrência.