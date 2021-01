Ônibus estão pegando fogo em uma garagem da empresa FAS, que fica atrás da rodoviária de Salvador. O fogo começou no final da manhã. Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local para debelar as chamas.

A fumaça pode ser vista de várias regiões da cidade, como Brotas, Federação e Cidade Baixa. 11 veículos foram atingidos pelas chamas. O fogo só foi controlado pelo Corpo de Bombeiros após 1 hora de incêndio.

Segundo a assessoria do Corpo de Bombeiros, não houve relatos de vítimas.