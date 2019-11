Ônibus que operam no Centro terão horário prolongado até 6 de janeiro

Até o próximo dia 6 de janeiro, 25 linhas de ônibus que operam no centro da cidade terão horário de funcionamento prolongado até 0h.

De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), a iniciativa é para que mais baianos e turistas possam prestigiar a iluminação especial de Natal instalada no bairro do Campo Grande. Só no ano passado, 600 mil visitantes foram ao local no fim de ano.

Além disso, serão disponibilizados mais três veículos da frota reguladora para a Estação da Lapa, que ficarão à disposição da fiscalização das 18h à 1h, todos os sábados, domingos e feriados, até o final da programação natalina.

Confira as linhas que terão seus horários prolongados:

CÓDIGO LINHA

0102 Barbalho – Iguatemi

0137 Lapa – Barra Avenida

0140 Lapa – Rio Vermelho/Cardeal da Silva

0342 Vale dos Rios – Circular A

0714 Santa Cruz – Campo Grande R1

0803 Pituba – Campo Grande R1

0915 Vale dos Rios – Stiep R4

0931 Rio das Pedras – Campo Grande R1

1018 Alto do Coqueirinho – C. Grande

0344 Vale dos Rios – Circular B

0416 IAPI/França – Campo.Grande

0419 Pau Miúdo/França – Campo Grande

0213 Ribeira – Federação

0321 Marechal Rondon – Barra

0313 Fazenda Grande Retiro – Barra

1505 Pirajá - Barra

1511 Conjunto Pirajá – E. Velho Federação

1607 Paripe - Barra

1568 Vista Alegre/Faz Coutos - Barra

0302 Boa V. São Caetano – Campo Grande

1125 Narandiba/Doron – Barra R1

1230 Sussuarana – Barra R1

1137 Pernambués - Barra

1203 Tancredo Neves – Campo Grande

1306 Colina Azul/França – Campo Grande